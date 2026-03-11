任天堂は3月10日、Nintendo Switch 2で発売予定の『スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク』について、ゲームの内容を紹介する最新映像を公開した。

ゲームの発売日は2026年3月26日、価格はパッケージ版が8578円／ダウンロード版が8500円。Switch版からSwitch 2版へアップグレードできるアップグレードパスが2000円となる。

本作は、Nintnedo Switchで発売された『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』に、新たなエリア「リンリンパーク」を追加したタイトル。リンリンパークには家族や友だちと遊べるアトラクションが盛りだくさん！

「おすそわけ広場」では、最大4人で、対戦・協力あわせて17種類のアトラクションを楽しめる。「ルームマッチ広場」では、オンラインやローカル通信で繋がって、最大12人で6種類のアトラクションを楽しむことが可能だ。

ぜひ映像をチェックして、本作の魅力を確認しよう。

▼紹介映像

https://youtu.be/ZYVIyNU81XA?si=m3XqOd9HS-LesKPS

■amiiboも発売！

【ゲーム情報】

本作に関連したamiiboも3月26日に発売。発売されるのは、「amiibo ゾウマリオ(スーパーマリオシリーズ)」「amiibo ポプリン&フロリアン王子(スーパーマリオシリーズ)」「amiibo キノピオ隊長&おしゃべりフラワー(スーパーマリオシリーズ)」の3種。価格はオープン（My Nintendo Storeでの価格は各2500円）。

タイトル：スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク

ジャンル：アクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年3月26日

価格：

パッケージ版：8578円

ダウンロード版：8500円

アップグレードパス：2000円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switchソフト『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』をお持ちの方は、アップグレードパスをご購入することで本ソフトをお楽しみいただけます。

※本ソフトをプレイいただくには「Nintendo Switch 2 本体」が必要です。

© Nintendo

※画面は開発中のものです。