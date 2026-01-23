任天堂は1月23日、「スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク」の最新情報を公開した。本作の発売日は3月26日、価格は8578円（パッケージ版）／8500円（ダウンロード版）だ。

本作は、2023年に発売したNintendo Switch用ソフト「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」に新要素を追加し、Nintendo Switch 2 向けに発売されるもの。Switch版を持っている人は、アップグレードパス（2000円）を購入するとプレイできる。

主な新要素は3つ。さまざまなアトラクションを楽しめる「リンリンパーク」の新アトラクションが大きな目玉で、「おすそわけ広場」では対戦・協力あわせて17種類のアトラクションを楽しめる。

同じ場所にある「ルームマッチ広場」では、オンラインやローカル通信でつながって、最大12人でそれぞれの画面を見ながら、6種類のアトラクションを楽しめるという。

2つ目の新要素は「クッパ7人衆」との新たな戦い。奪われたリンリンパークのお宝 「リンリンフラワー」を取り戻すため、マリオたちは新たな戦いに臨む。

3つ目は新たなプレイアブルキャラクター・ロゼッタの追加。マリオたちと同じ能力で本編のコースを冒険でき、リンリンパークのアトラクションも一緒に楽しめる。

そのほか、ダメージを受けず、落ちてもミスにならない「おたすけモード」も搭載。難しく感じていた人も、これなら安心して冒険できる。

また、マリオの新たなパワーアップした姿「フラワーマリオ」が公開。花に変身し、どんな能力を発揮するのか。乞うご期待だ。

【ゲーム情報】

タイトル：スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク

ジャンル：アクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年3月26日

価格：

パッケージ版：8578円

ダウンロード版：8500円

アップグレードパス：2000円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switchソフト『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』をお持ちの方は、アップグレードパスをご購入することで本ソフトをお楽しみいただけます。

© Nintendo

※画面は開発中のものです。