【東京駅で大発見】ガパオは最後の一口までアツアツだとさらに美味しい！「石焼きガパオ」
タイ料理の定番、ガパオ。マンゴツリーキッチン"ガパオ"グランスタ丸の内では、期間限定で「石焼きガパオ」を販売中。寒いこの季節、アツアツの石鍋で仕上げたらますますガパオが美味しい！
定番タイ料理を"石焼き"で
マンゴツリーキッチン"ガパオ"グランスタ丸の内では、「石焼きガパオ」を2026年1月13日(火)より期間限定で販売します。
石焼きガパオ
価格：￥1,400(税込)
スパイシーなガパオに、コーン・いんげん・とびっこ・イイダコを盛り合わせ、石鍋で仕上げました。目玉焼きとジャスミンライス、具材を一緒に混ぜ合わせることで、とびっこのプチプチとした食感やイイダコの旨み、香ばしいおこげが加わり、ひと口ごとに食感と味わいの変化を楽しめる一品です。
マンゴツリーキッチン"ガパオ"グランスタ丸の内
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内地下1階 改札外 グランスタ丸の内
TEL：03-6259-1955
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。