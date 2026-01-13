義実家・職場・推しへの差し入れ、全部これ一択でOKな「ナウ オン チーズBOX」が有能過ぎる

「これを選べば間違いない」という鉄板のギフトを知っていることは、大人の嗜みです。義実家、職場、推し活と、全方位に対応可能な贈り物を選ぶのは至難の業。そこでおすすめなのが、「ナウ オン チーズBOX」です。

チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」の商品の中から、人気のチーズスイーツを詰め合わせたアソートボックス、こりゃ間違いなく美味しいですよ!

東京駅限定の詰め合わせも登場

「Now on Cheese♪」で、チーズスイーツの詰め合わせ「ナウ オン チーズBOX」が販売中です。

ナウ オン チーズBOX

￥2,268（税込）

※数量限定につき、なくなり次第終了になります。

しっかりとしたチーズ感のラングドシャ「クラシックチーズサンド スモーク＆ カマンベール」と「クラシックチーズサンド カラメル＆ゴルゴンゾーラ」。カマンベールとエダムチーズにほんのりレモンをきかせて仕上げた「チーズケーキ ナウ カマンベール＆エダム」の詰め合わせです。

ナウ オンチーズBOX Hello,Tokyo Station!

￥2,268（税込）

※数量限定につき、なくなり次第終了になります。

※Hello,Tokyo Station!店限定商品でご用意です。

駅舎の煉瓦をイメージした東京駅限定の赤色パッケージの限定詰め合わせ。「クラシックチーズサンド スモーク＆ カマンベール」と「クラシックチーズサンド カラメル＆ゴルゴンゾーラ」に加えて、東京駅限定のダークチョコレートとチーズを組み合わせた「チーズケーキ ナウ ショコラ」が楽しめます。

Now on Cheese♪ Hello,Tokyo Station!店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

JR東日本東京駅1階改札内 グランスタ東京

営業時間：平日・土曜・祝前日 8:00～22:00、日曜・祝日 8:00～21:00