いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第62回
Joshin webショップのアウトレットセール 生活家電からPC・ホビーまで対象
2026年01月23日 09時00分更新
Joshin webショップでは、アウトレットセールを実施しています。生活家電をはじめ、テレビ・オーディオ、パソコン・時計、ゲーム・おもちゃ、スポーツ・アウトドア、家具・日用品、音楽・映像ソフトなど、幅広いカテゴリーの商品が対象となっています。
掲載されている商品は、在庫処分やパッケージ不良品などのアウトレット品が中心です。商品ごとに数量や購入条件が異なり、「おひとり様1点」などの制限が設けられている場合もあります。
注目のおすすめセール製品
会員様web価格：39,800円
146Lの2ドア冷蔵庫で、単身世帯やセカンド冷蔵庫として選びやすい容量。2024年発売モデルで、比較的新しく、パッケージ不良を理由に価格が抑えられています。
会員様web価格：83,800円
洗濯容量10kgの全自動洗濯機で、家族世帯でも余裕を持って使えるサイズ。2025年発売モデルの在庫処分品という点が特徴で、容量重視の人にとっては価格面も含めて検討しやすい内容です。
会員様web価格：8,480円
木造6畳、コンクリート8畳まで対応する石油ストーブ。シンプルな構成で、メイン暖房の補助や非常時用としても使いやすいタイプです。1万円を切る価格帯はアウトレットならではといえます。
まとめ
Joshin webショップのアウトレットセールは、特定ジャンルに限定されず、家電からPC、ホビーまでまとめてチェックできます。商品は随時入れ替わるため、気になるカテゴリーがある場合は早めに確認しておくのがおすすめです。
この連載の記事
-
第61回
トピックスdynabook DirectでノートPCタイムセール！ XZ/HY／RZ/MYなどが割引対象
-
第60回
トピックスNEC「お買い得モデル」セール開催中、クーポン利用で最大28％オフ LAVIE Direct N15 Slimが対象に
-
第59回
トピックスFRONTIER「ゲーマー応援セール」開催中。FRGHLB550／WS0105／NTKが期間限定価格に
-
第58回
トピックスPS5注目タイトルが最大80％オフ！ PlayStation Store「BIG WINTER セール」開催中！ FINAL FANTASY XVIなどが対象
-
第57回
トピックス修理保証付きで安心。マウスコンピューターのアウトレットPCがセール開催中
-
第56回
トピックスFRONTIER「スーパーセール2026」開催中！ 最新RTX 50シリーズ搭載モデルが早くも登場
-
第55回
トピックスDCMオンライン限定「ウィンターバーゲン」開催中 サーキュレーター加湿器やオーブンレンジなどがセール対象に
-
第54回
トピックスDell「新春大セール」開催中！ 対象製品が最大25％オフ【一部PCは2月3日から値上げ予定】
-
第53回
トピックス日本HP 新春大祭り2026開催中｜ノートPC福袋など用途別モデルが登場
-
第52回
トピックスNothing 初売り／ウィンターセール開催中！ CMF Phone 2 ProやCMF Watch 3 Proなどが対象
- この連載の一覧へ