いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第127回
RTX 5080＋32GB＋2TBで16％オフ。台数限定で狙う今週のarkhive週替わりセール
2026年04月21日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールをチェック
アークオンラインストアで「arkhive（アークハイブ）PC週替わりセール」を実施中。台数限定で特価モデルが毎週入れ替わる形式で、在庫がなくなり次第終了となる。
更新は毎週木曜日で、先週見ていても今週は中身が変わっている。週ごとにチェックしておきたい。
arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールおすすめの1台
arkhive Gaming Custom GC-I7G58R
基本モデル 599,800円 → 499,800円（16％オフ）
【GPU】GeForce RTX 5080（16GB）
【メモリ】32GB
【ストレージ】2TB SSD
GeForce RTX 5080に加え、メモリ32GB、2TB SSDまで揃った構成。ゲームだけでなく、配信や動画編集にも使いやすい。
台数限定で入れ替わる週替わりセール
台数限定で入れ替わるarkhiveの週替わりセールは、毎週木曜日更新で中身が変わるのが特徴。心に残るものがあれば、その週のうちに決めてしまいたい。
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