RTX 5080＋32GB＋2TBで16％オフ。台数限定で狙う今週のarkhive週替わりセール

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arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールをチェック

アークオンラインストアで「arkhive（アークハイブ）PC週替わりセール」を実施中。台数限定で特価モデルが毎週入れ替わる形式で、在庫がなくなり次第終了となる。

更新は毎週木曜日で、先週見ていても今週は中身が変わっている。週ごとにチェックしておきたい。

arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールおすすめの1台

arkhive Gaming Custom GC-I7G58R

基本モデル 599,800円 → 499,800円（16％オフ）

【CPU】Intel Core Ultra 7 265K

【GPU】GeForce RTX 5080（16GB）

【メモリ】32GB

【ストレージ】2TB SSD

GeForce RTX 5080に加え、メモリ32GB、2TB SSDまで揃った構成。ゲームだけでなく、配信や動画編集にも使いやすい。

台数限定で入れ替わる週替わりセール

台数限定で入れ替わるarkhiveの週替わりセールは、毎週木曜日更新で中身が変わるのが特徴。心に残るものがあれば、その週のうちに決めてしまいたい。