いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第126回
あなたも水冷にデビューしてみない？ 水冷クーラーやPCケースなども対象、まとめて揃えやすいドスパラ週替わりセール
2026年04月21日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ PCパーツ・周辺機器「週替わりセール」をチェック
ドスパラでは現在、「PCパーツ・周辺機器 週替わりセール」を実施中。対象商品ごとにクーポンコードが用意されており、カートで入力することでその場で値引きされる仕組み。
ラインナップは週ごとに入れ替わり、数量限定で在庫がなくなり次第終了となる。CPUやストレージといった主要パーツに加えて、水冷クーラーやPCケースなども対象に含まれているのが特徴だ。
PCを組むときはCPUやGPUに目が行きやすいが、冷却やケースを変えるだけでも使い勝手や見た目は変わる。ファンのままでいくか、水冷にするか。このあたりを見直すきっかけとしても使える内容になっている。
ドスパラ PCパーツ・周辺機器「週替わりセール」おすすめ商品
Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB White
15,660円（クーポン利用で、2,000円オフ）
360mmラジエーターを採用した簡易水冷クーラー。空冷から入れ替えるだけでも、CPUの温度に余裕が出るだけでなく、ケース内の見え方も変わる。
タイミング次第で中身が変わる
週ごとに内容が入れ替わるセールなので、タイミング次第でラインナップが変わる。欲しいパーツが出たときにそのまま選んでいきたい。
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