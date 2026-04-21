あなたも水冷にデビューしてみない？ 水冷クーラーやPCケースなども対象、まとめて揃えやすいドスパラ週替わりセール

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ドスパラ PCパーツ・周辺機器「週替わりセール」をチェック

ドスパラでは現在、「PCパーツ・周辺機器 週替わりセール」を実施中。対象商品ごとにクーポンコードが用意されており、カートで入力することでその場で値引きされる仕組み。

ラインナップは週ごとに入れ替わり、数量限定で在庫がなくなり次第終了となる。CPUやストレージといった主要パーツに加えて、水冷クーラーやPCケースなども対象に含まれているのが特徴だ。

PCを組むときはCPUやGPUに目が行きやすいが、冷却やケースを変えるだけでも使い勝手や見た目は変わる。ファンのままでいくか、水冷にするか。このあたりを見直すきっかけとしても使える内容になっている。

ドスパラ PCパーツ・周辺機器「週替わりセール」おすすめ商品

Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB White

15,660円（クーポン利用で、2,000円オフ）

360mmラジエーターを採用した簡易水冷クーラー。空冷から入れ替えるだけでも、CPUの温度に余裕が出るだけでなく、ケース内の見え方も変わる。

タイミング次第で中身が変わる

週ごとに内容が入れ替わるセールなので、タイミング次第でラインナップが変わる。欲しいパーツが出たときにそのまま選んでいきたい。