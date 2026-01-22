Amazonセール情報大紹介！ 第1073回
M5／M4 iPad Pro対応、Smart Connectorでペアリング不要のCombo Touchが11％オフ
2026年01月22日 17時00分更新
【Amazonタイムセール】ロジクール iPad Pro 11インチ向けキーボード一体型ケース「Combo Touch（iK1177GRA）」をチェック！
ロジクールのiPad Pro 11インチ向けキーボード一体型ケース「Combo Touch（iK1177GRA）」が、Amazonタイムセールの対象です。参考価格33,400円のところ、11％オフの29,800円で購入できます。
ロジクールの「Combo Touch（iK1177GRA）」は、Smart Connector接続でペアリング不要。iPadに装着すると、そのまま使い始められます。トラックパッド付きで、キーボードは着脱式。入力とペン作業を行き来する人なら、扱いやすさは想像しやすいと思います。
着脱式キーボード＋4つのモード
Combo Touchは、キーボードを取り外せるタイプのケースです。タイピング／表示／スケッチ／リーディングの4モードを切り替えて使えます。入力するときはノートPC寄り、ペンを使うときはタブレット寄り。その切り替えを邪魔しにくい作りです。
Smart Connector接続で、設定や充電を気にしなくていい
接続はSmart Connector方式です。ケースに装着するだけで、iPadから電力供給と接続が行われます。Bluetoothの設定や、キーボード側の充電を気にしなくていい。このあたりは、この手のアクセサリでは地味に助かります。トラックパッドは過去モデル比で大型化されており、11インチ用は約10％サイズアップしています。
薄型・軽量化しつつ、保護とペン運用まで対応
本体は過去モデル比で薄く、軽くなっています。11インチ用の重量は約474g。ケースを装着したまま、Apple Pencil ProやApple Pencil（第2世代）の充電にも対応します。なお、Nano-textureガラスを搭載したiPad Pro 11インチ（M5／M4）は非対応です。
まとめ
Smart Connector接続の手軽さに、トラックパッドと着脱式キーボード。機能自体はシンプルです。入力・閲覧・ペン操作を行き来する使い方が多い人には、扱いやすさが見えやすいケースです。
