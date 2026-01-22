M5／M4 iPad Pro対応、Smart Connectorでペアリング不要のCombo Touchが11％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ロジクール iPad Pro 11インチ向けキーボード一体型ケース「Combo Touch（iK1177GRA）」をチェック！

ロジクールのiPad Pro 11インチ向けキーボード一体型ケース「Combo Touch（iK1177GRA）」が、Amazonタイムセールの対象です。参考価格33,400円のところ、11％オフの29,800円で購入できます。

ロジクールの「Combo Touch（iK1177GRA）」は、Smart Connector接続でペアリング不要。iPadに装着すると、そのまま使い始められます。トラックパッド付きで、キーボードは着脱式。入力とペン作業を行き来する人なら、扱いやすさは想像しやすいと思います。

着脱式キーボード＋4つのモード

Combo Touchは、キーボードを取り外せるタイプのケースです。タイピング／表示／スケッチ／リーディングの4モードを切り替えて使えます。入力するときはノートPC寄り、ペンを使うときはタブレット寄り。その切り替えを邪魔しにくい作りです。

Smart Connector接続で、設定や充電を気にしなくていい

接続はSmart Connector方式です。ケースに装着するだけで、iPadから電力供給と接続が行われます。Bluetoothの設定や、キーボード側の充電を気にしなくていい。このあたりは、この手のアクセサリでは地味に助かります。トラックパッドは過去モデル比で大型化されており、11インチ用は約10％サイズアップしています。

薄型・軽量化しつつ、保護とペン運用まで対応

本体は過去モデル比で薄く、軽くなっています。11インチ用の重量は約474g。ケースを装着したまま、Apple Pencil ProやApple Pencil（第2世代）の充電にも対応します。なお、Nano-textureガラスを搭載したiPad Pro 11インチ（M5／M4）は非対応です。

まとめ

Smart Connector接続の手軽さに、トラックパッドと着脱式キーボード。機能自体はシンプルです。入力・閲覧・ペン操作を行き来する使い方が多い人には、扱いやすさが見えやすいケースです。