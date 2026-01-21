いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第60回
NEC「お買い得モデル」セール開催中、クーポン利用で最大28％オフ LAVIE Direct N15 Slimが対象に
2026年01月21日 10時00分更新
NECの直販サイト「NEC Direct」にて、クーポン利用で最大28％オフになる「お買い得モデル」セールを開催中です。スリムノートから処理性能を重視した構成まで、用途に応じて選べるラインナップが登場しています。クーポンコードを入力することで、表示価格からさらなる大幅値引きが適用されます。
注目のおすすめセール製品
LAVIE Direct N15 Slim（Ryzen 5搭載モデル）
スペック: 15.3型／Ryzen 5 7535HS／8GBメモリ／256GB SSD
価格：142,900円 さらにクーポン利用で28％オフ
クーポンコードを適用することで、一気に販売価格が下がります。 スリムな筐体ながら、パワフルなRyzen 5プロセッサーを搭載。オンライン会議をしながら資料作成、といったマルチタスクも余裕でこなします。
まとめ
クーポンには利用期限が設定されているため、条件は早めにチェックしておきたいところです。ぜひ自分の用途に合ったスペックをカスタマイズして価格を確認してみてください。
この連載の記事
-
第59回
トピックスFRONTIER「ゲーマー応援セール」開催中。FRGHLB550／WS0105／NTKが期間限定価格に
-
第58回
トピックスPS5注目タイトルが最大80％オフ！ PlayStation Store「BIG WINTER セール」開催中！ FINAL FANTASY XVIなどが対象
-
第57回
トピックス修理保証付きで安心。マウスコンピューターのアウトレットPCがセール開催中
-
第56回
トピックスFRONTIER「スーパーセール2026」開催中！ 最新RTX 50シリーズ搭載モデルが早くも登場
-
第55回
トピックスDCMオンライン限定「ウィンターバーゲン」開催中 サーキュレーター加湿器やオーブンレンジなどがセール対象に
-
第54回
トピックスDell「新春大セール」開催中！ 対象製品が最大25％オフ【一部PCは2月3日から値上げ予定】
-
第53回
トピックス日本HP 新春大祭り2026開催中｜ノートPC福袋など用途別モデルが登場
-
第52回
トピックスNothing 初売り／ウィンターセール開催中！ CMF Phone 2 ProやCMF Watch 3 Proなどが対象
-
第51回
トピックスPC本体＋周辺機器の福袋セットがアツい！ レノボ「年末年始セール」開催中
-
第50回
トピックス【初セール】HD-2D版「ドラクエI＆II」や「FFタクティクス」が初値引き！ スクエニ「HOLIDAY セール」が超豪華ラインアップで開催中
- この連載の一覧へ