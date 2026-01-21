NEC「お買い得モデル」セール開催中、クーポン利用で最大28％オフ　LAVIE Direct N15 Slimが対象に

NECの直販サイト「NEC Direct」にて、クーポン利用で最大28％オフになる「お買い得モデル」セールを開催中です。スリムノートから処理性能を重視した構成まで、用途に応じて選べるラインナップが登場しています。クーポンコードを入力することで、表示価格からさらなる大幅値引きが適用されます。

注目のおすすめセール製品

LAVIE Direct N15 Slim（Ryzen 5搭載モデル）

スペック: 15.3型／Ryzen 5 7535HS／8GBメモリ／256GB SSD

価格：142,900円 さらにクーポン利用で28％オフ

クーポンコードを適用することで、一気に販売価格が下がります。 スリムな筐体ながら、パワフルなRyzen 5プロセッサーを搭載。オンライン会議をしながら資料作成、といったマルチタスクも余裕でこなします。

まとめ

クーポンには利用期限が設定されているため、条件は早めにチェックしておきたいところです。ぜひ自分の用途に合ったスペックをカスタマイズして価格を確認してみてください。