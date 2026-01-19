セガは1月19日、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズが2026年に35周年を迎えると発表。これを記念して“だいれんさ！”プロジェクトをスタートした。

35周年記念のキービジュアルやロゴ、テーマアート6種、そしてプロジェクトのティザーサイトを公開。これらのアートは、35周年を盛り上げるビジュアルとして、今後のさまざまな施策や展開で活用していく予定とのこと。

今後も35周年を彩るさまざまな企画が次々と“ だいれんさ！”していくという。さらに、“だいれんさ！”の節目で「ぷよぷよ」シリーズに関わる新発表を予定してるので、今後の展開も期待しよう。

▼ティザーサイト

https://puyo.sega.jp/35th/

■35周年ロゴ、テーマアート6種を公開

■「ぷよの日2026 公開生放送 ～ぷよぷよ35周年記念スペシャル～」放送

豪華声優陣をゲストに迎え、35周年記念スペシャルコーナーや生放送恒例の応援会議、生まんざいデモ、『ぷよぷよ!!クエスト』の最新情報など盛りだくさんでお届けする。

【ぷよの日2026 公開生放送 ～ぷよぷよ35周年記念スペシャル～】

放送日時：2026年2月1日14時30分～17時（予定）

内容：生放送の公開配信

（最新情報の紹介、ぷよクエ「生」応援会議、生まんざいデモ、そのほかのお楽しみ企画などを予定）

出演者：

菅沼久義さん（すけとうだら役、ゴゴット役ほか）

園崎未恵さん（アルル役、クルーク役ほか）

金田朋子さん（カーバンクル役）

長島光那さん（トワ役）

「ぷよぷよ」シリーズ総合プロデューサー 細山田水紀氏

配信URL：https://www.youtube.com/live/8yDvJmaMe8U

＜35周年記念“だいれんさ”プロジェクト発表＞

本プロジェクトの一部を発表した。今後もさまざまな企画が“だいれんさ！”していくので、続報を待とう。

■2026年2月4日より「ぷよぷよ 35周年記念 POP UP STORE」の開催が決定！

「ぷよぷよ」35周年を記念したPOP UP STOREの開催が決定した。横浜での開催を皮切りに、全国3会場にて実施。35周年記念イラストを使用した新商品などが登場する。

また、1会計3000円ぶん購入するごとに、ポストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント。

＜開催概要＞

【横浜会場】

開催期間：2026年2月4日～2月28日

開催場所：マルイシティ横浜 B1F カレンダリウム

（神奈川県横浜市西区高島2-19-12）

【大阪梅田会場】

開催期間：2026年2月7日～3月15日

開催場所：キデイランド 大阪梅田店

（大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館 B1F）

【新宿会場】

開催期間：2026年3月5日～3月22日

開催場所：Annivroad by Bushiroad Creative Store（アニバロード）

（東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス 2F）

＜商品情報＞

※掲載している商品はラインナップの一部です。全商品の情報は特設サイトをご確認ください。

＜特設サイト＞

https://bushiroad-creative.com/topics/94259/