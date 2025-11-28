ファンの間では「旧ぷよ」「プロトタイプぷよ」などの愛称で呼ばれる！
MSX2版『ぷよぷよ』がSwitch向け「EGGコンソール 」にて配信中！名作パズルゲームの原点を遊ぼう
D4エンタープライズは11月27日より、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第77弾タイトルとして、『EGGコンソール ぷよぷよ MSX2』を配信中。価格は880円だ。
▼紹介動画
「旧ぷよ」「プロトタイプぷよ」などの愛称で親しまれるMSX2版「ぷよぷよ」が登場！
本作は1991年にリリースされたアクションパズルゲーム。プレイヤーは上から降ってくる2個1組の“ぷよ”を操作。同色の“ぷよ”を上下左右で4個つなげることで、その“ぷよ”は消滅する。そして“ぷよ”が上まで積み上がるとゲームオーバーに。
さまざまな連鎖消し、対戦ではお邪魔ぷよによる妨害など、アクションパズルの決定版とも言えるタイトルだ。
ゲームは、ひとりでじっくり楽しめる1プレイヤーと、二人で対戦を楽しむ2プレイヤーの2種を用意。1プレイヤーではENDLESS／MISSIONの2つのゲームモードがあるほか、CARBUNCLEやBIG PUYOといったアイテムを使ったプレイも楽しめる。
本作ではまだ対戦前の寸劇やキャラクターを全面に押し出した演出などはなく、ファンの間では「旧ぷよ」「プロトタイプぷよ」などと呼ばれて親しまれている。今なお続く「ぷよぷよ」シリーズの原点を体験できる貴重なタイトルと言えるだろう。
『EGGコンソール ぷよぷよ MSX2』は、当時の貴重なパッケージデザインやマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。
※シーンセレクト機能はございません。
※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。
【ゲーム情報】
タイトル：EGGコンソール ぷよぷよ MSX2
ジャンル：アクション／パズルゲーム
配信：D4エンタープライズ
メーカー：コンパイル
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch
配信日：配信中（2025年11月27日）
価格：880円
IARC：3＋（全年齢対象）
©SEGA
© D4Enterprise Co.,Ltd.
© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.
'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.