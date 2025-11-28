ファンの間では「旧ぷよ」「プロトタイプぷよ」などの愛称で呼ばれる！

D4エンタープライズは11月27日より、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第77弾タイトルとして、『EGGコンソール ぷよぷよ MSX2』を配信中。価格は880円だ。

▼紹介動画

「旧ぷよ」「プロトタイプぷよ」などの愛称で親しまれるMSX2版「ぷよぷよ」が登場！

本作は1991年にリリースされたアクションパズルゲーム。プレイヤーは上から降ってくる2個1組の“ぷよ”を操作。同色の“ぷよ”を上下左右で4個つなげることで、その“ぷよ”は消滅する。そして“ぷよ”が上まで積み上がるとゲームオーバーに。

さまざまな連鎖消し、対戦ではお邪魔ぷよによる妨害など、アクションパズルの決定版とも言えるタイトルだ。

ゲームは、ひとりでじっくり楽しめる1プレイヤーと、二人で対戦を楽しむ2プレイヤーの2種を用意。1プレイヤーではENDLESS／MISSIONの2つのゲームモードがあるほか、CARBUNCLEやBIG PUYOといったアイテムを使ったプレイも楽しめる。

本作ではまだ対戦前の寸劇やキャラクターを全面に押し出した演出などはなく、ファンの間では「旧ぷよ」「プロトタイプぷよ」などと呼ばれて親しまれている。今なお続く「ぷよぷよ」シリーズの原点を体験できる貴重なタイトルと言えるだろう。

『EGGコンソール ぷよぷよ MSX2』は、当時の貴重なパッケージデザインやマニュアルをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール ぷよぷよ MSX2

ジャンル：アクション／パズルゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：コンパイル

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2025年11月27日）

価格：880円

IARC：3＋（全年齢対象）

©SEGA

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.