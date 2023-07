D4エンタープライズは4月7日、PC(Windows)向け「プロジェクトEGG」パッケージ第20弾となる『魔導物語 超きゅ~きょく大全 ぷよぷよ入り』を販売開始した。価格は2万5600円。

本ソフトは、プロジェクトEGGパッケージ作品初DVD-ROMを採用した『魔導物語』シリーズ史上最大級ボリュームで届けるスペシャルパッケージ。魔導物語ファンはもちろん、レトロゲームファンにも必携の一本となっている。

『魔導物語 超きゅ~きょく大全 ぷよぷよ入り』特設サイト

※購入・製品詳細はこちらを確認のこと。

https://ac-mall.jp/egpc-0020

本作の特徴

本パッケージでは、大人気の『魔導物語1-2-3(PC-9801版)』『魔導物語A・R・S(PC-9801版)』『魔導物語I(メガドライブ版)』『魔導物語I・II・III・A(ゲームギア版)』『魔導物語 はなまる大幼稚園児(SFC版)』はもちろん、ディスクステーションでおなじみのキャラクターたちが出演するタイトルが大集結。

収録タイトル数は怒涛の計42タイトル! 「魔導物語」の世界を十二分に楽しめる内容となっている。

■なつかしの各種印刷物 復刻マニュアル

当時製品に同梱されていたマニュアルを、タイトル厳選して可能な限り復刻&同梱。

■当時ゲームに付属していたマニュアルを可能な限り完全再現してPDFデータ収録!

PDFビューワーを使うことで、ランチャーよりいつでも閲覧できる。

■今回の「サントラの呪文」収録作品は『ぷよぷよ(コンシューマー版)』『ぷよぷよ(MSX2版)』『ぷよぷよ(PC-9801版)』『なぞぷよ(PC-9801版)』4タイトル!

きゅーきょく大全付属のサウンドトラックCD「サントラの呪文」には、今も続く大人気のパズルゲームシリーズ『ぷよぷよ』『なぞぷよ』の楽曲をひとつにまとめて収録。

■“超きゅ~きょく”特典追加! 「サントラの呪文」に収録された全トラックのデータ収録!

過去に発売された4つの『魔導物語 きゅ~きょく大全』には、収録しているゲームタイトルの音楽を集めたサウンドトラック音楽CD「サントラの呪文」が同梱されていた。今回はサウンド面でも“超きゅ~きょく”を目指し、過去に同梱された「サントラの呪文」全トラックをデータ化&収録している。

音源が収録されているタイトルは以下の12作品。そして『ぷよぷよ(MSX版)』は2音源別収録している。

魔導物語1-2-3(PC-9801版)(OPN音源版)

魔導物語A・R・S(PC-9801版)(OPN音源版)

魔導物語(MD版)

魔導物語 はなまる大幼稚園児

魔導物語I 3つの魔導球

魔導物語II ~アルル16才~

魔導物語III 究極女王様

魔導物語A ドキドキばけ~しょん

ぷよぷよ(PC-9801版)(OPN音源版)

なぞぷよ(PC-9801版)(OPN音源版)

ぷよぷよ(MSX版)(FM音源版)

ぷよぷよ(MSX版)(PSG音源版)

ぷよぷよ(コンシューマー版)

※こちらのデータはランチャーよりサウンドプレイヤーを起動してお楽しみいただけます。

※収録されているデータにはサントラの呪文同様トラック名の設定はございません。あらかじめご了承ください。

■収録タイトル一覧

1.魔導物語 EPISODE II CARBUNCLE(MSX2版)

2.魔導物語1-2-3(MSX2版)

3.魔導物語1-2-3(PC-9801版)

4.魔導物語A・R・S(PC-9801版)

5.魔導物語I(メガドライブ版)

6.魔導物語I 3つの魔導球(ゲームギア版)

7.魔導物語II ~アルル16才~(ゲームギア版)

8.魔導物語III 究極女王様(ゲームギア版)

9.魔導物語A ドキドキばけ~しょん(ゲームギア版)

10. 【初復刻!】 ぷよぷよ(MSX2版)

11. 【初復刻!】 ぷよぷよ(PC-9801版)

12. 【初復刻!】 なぞぷよ(PC-9801版)

13. 【初復刻!】 ぷよぷよ(コンシューマー版)

14. 【初復刻!】 ぷよぷよ(コンシューマー(DISK)版)

15.魔導物語 道草異聞(PC-9801版)

16.らっきょ食うカーバンクル ディスクステーションBookタイプ 1号収録版(PC-9801版)

17.らっきょ食うカーバンクル ディスクステーション98 20号収録版(PC-9801版)

18.大魔導戦略物語(PC-9801版)

19.大魔導戦略物語'95(PC-9801版)

20.魔導四五六(PC-9801版)

21.いもほり(PC-9801版)

22.かーばんくるぴ(MSX2版)

23.ワンダーランド OF CARBUNCLE(MSX2版)

24.ぷよぷよ恋物語(MSX2版)

25.魔導物語1-2-3(見るばーじょん)(MSX2版)

26.キキーモラのおそうじ大作戦(PC-9801版)

27.バナナスカッシュ(PC-9801版)

28.わんだふりゃ魔導らんど(PC-9801版)

29.カーバンクルB.G.V(PC-9801版)

30.カレー食うカーバンクル(PC-9801版)

31.まいごのあるる(PC-9801版)

32.時代劇大江戸あっぷるそーす(PC-9801版)

33.あっぷるそーす あのコと夏祭り(PC-9801版)

34.あっぷるそーす丁稚っち(PC-9801版)

35.うさ雀ファイト!Aチーム(PC-9801版)

36.いもほり2(PC-9801版)

37.魔導物語1-2-3デモ&カーバンクル絵描き歌(PC-9801版)

38.LADY-BONO! 第1話(PC-9801版)

39.LADY-BONO! 第2話(PC-9801版)

40.LADY-BONO! 第3話(PC-9801版)

41.LADY-BONO! 第4話(PC-9801版)

42.魔導物語 はなまる大幼稚園児(SFC版)

【ゲーム情報】

タイトル:魔導物語 超きゅ~きょく大全 ぷよぷよ入り!

ジャンル:バラエティ

販売:D4エンタープライズ

プラットフォーム:PC(Windows 8.1/10/11)

発売日:発売中(2023年4月7日)

価格:2万5600円

※タッチパネル式タブレット端末、またMac上などでWindowsエミュレータを介した動作は保証外となります。

©SEGA

©D4Enterprise Co.,Ltd./株式会社徳間書店 1996

©2021 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2021 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です。

本CD-ROMには、1996年1月に徳間書店インターメディアとコンパイルとが制作・販売したゲームソフト『ぷよぷよ(1991年10月&1993年7月発売)』『魔導物語 はなまる大幼稚園児(1996年1月発売)』を、可能な限りその当時のまま収録いたしました。

本作では、旧作のゲームを忠実に再現するため、一部に不適切な表現があります。あらかじめご了承ください。