「地球の気温を下げる」危険なビジネス／AI「ブラックボックス」の蓋がついに開く？

35年に「気温を下げる」 イスラエル発・科学者集団、 成層圏ビジネスの危険な賭け

成層圏に粒子を散布して太陽光を反射させ、地球の気温を下げる——。イスラエルのスタートアップ企業スターダスト・ソリューションズは6000万ドルを調達し、この壮大な計画を本格始動させた。だが、多くの科学者は「無責任」と警鐘を鳴らす。

ブラックボックスの蓋が開く 「異星人」として扱うことで 見えてきたAIの正体

誰も完全には理解していないテクノロジーを、何億人もが日々使っている——。AIのブラックボックス問題に、ついに光が差し始めた。研究者たちが「異星人」として扱うことで解明しつつあるのは、予想を超えて奇妙なAIの内側の世界だ。

AI家電、人型ロボ——CES 2026で中国企業が圧倒的存在感

米ラスベガスで開催されたCES 2026。中国企業が全出展者の約4分の1を占めた会場では、ヒューマノイドロボットがバク転やピアノ演奏を披露し、「我々は欧米より速く反復できる」という自信が会場に満ちていた。パンデミック後、初めて中国の存在を無視できない年となった。

「AIはすばらしい」のにデータセンターが嫌がられる理由

巨大なデータセンターが、各地で激しい反発を招いている。電力や水の問題だけではない。この構図は、かつてサンフランシスコで起きた「テックバス」抗議運動と驚くほど似ている。止められないAIへの、代理戦争なのかもしれない。

大きいことはいいことだ!? LLMの「パラメーター」って何だ？

GPT-3は1750億、Gemini 3は推定7兆——LLMのパラメーター数は増大を続ける。AI企業が「大きさ」を競い合ってきたパラメーターとは一体何なのだろうか？ そして、その役割とは？ 噛み砕いて解説する。

フルーツ・オブ・ザ・ルーム 「実在しないロゴ」の記憶は どこから生まれたのか？

米国人の55%が、衣料ブランド「フルーツ・オブ・ザ・ルーム」のロゴに豊饒の角が描かれていたと記憶している。しかし実際には一度も描かれたことがない。こうした「マンデラ効果」と呼ばれる集合的誤記憶はなぜ生まれるのか。「実在する」と9年間主張し続ける人、心理学者、物理学者など、徹底した取材で掘り下げてみた。

14億人をデジタル化、 インド版マイナンバーの父の 終わりなき野望

世界最大のデジタル身分証システム「アーダール（Aadhaar）」を構築し、14億人のインド国民をデジタル化した男、ナンダン・ニレカニ。70歳になった今も、電力網の刷新、グローバルな金融基盤「フィンターネット」の構築に挑む。

太陽地球工学が「本気」になった——6000万ドル調達が意味するもの

太陽光を反射させて地球の気温を下げる——。かつては「脇役」扱いだった太陽地球工学に、6000万ドルの資金が流れ込んだ。研究者たちが懸念するのは、営利企業の参入が透明性を損ない、この分野全体の信頼を揺るがすことだ。

