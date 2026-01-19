先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第364回
「地球の気温を下げる」危険なビジネス／AI「ブラックボックス」の蓋がついに開く？
2026年01月19日 09時00分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
35年に「気温を下げる」 イスラエル発・科学者集団、 成層圏ビジネスの危険な賭け
成層圏に粒子を散布して太陽光を反射させ、地球の気温を下げる——。イスラエルのスタートアップ企業スターダスト・ソリューションズは6000万ドルを調達し、この壮大な計画を本格始動させた。だが、多くの科学者は「無責任」と警鐘を鳴らす。
ブラックボックスの蓋が開く 「異星人」として扱うことで 見えてきたAIの正体
誰も完全には理解していないテクノロジーを、何億人もが日々使っている——。AIのブラックボックス問題に、ついに光が差し始めた。研究者たちが「異星人」として扱うことで解明しつつあるのは、予想を超えて奇妙なAIの内側の世界だ。
AI家電、人型ロボ——CES 2026で中国企業が圧倒的存在感
米ラスベガスで開催されたCES 2026。中国企業が全出展者の約4分の1を占めた会場では、ヒューマノイドロボットがバク転やピアノ演奏を披露し、「我々は欧米より速く反復できる」という自信が会場に満ちていた。パンデミック後、初めて中国の存在を無視できない年となった。
「AIはすばらしい」のにデータセンターが嫌がられる理由
巨大なデータセンターが、各地で激しい反発を招いている。電力や水の問題だけではない。この構図は、かつてサンフランシスコで起きた「テックバス」抗議運動と驚くほど似ている。止められないAIへの、代理戦争なのかもしれない。
大きいことはいいことだ!? LLMの「パラメーター」って何だ？
GPT-3は1750億、Gemini 3は推定7兆——LLMのパラメーター数は増大を続ける。AI企業が「大きさ」を競い合ってきたパラメーターとは一体何なのだろうか？ そして、その役割とは？ 噛み砕いて解説する。
フルーツ・オブ・ザ・ルーム 「実在しないロゴ」の記憶は どこから生まれたのか？
米国人の55%が、衣料ブランド「フルーツ・オブ・ザ・ルーム」のロゴに豊饒の角が描かれていたと記憶している。しかし実際には一度も描かれたことがない。こうした「マンデラ効果」と呼ばれる集合的誤記憶はなぜ生まれるのか。「実在する」と9年間主張し続ける人、心理学者、物理学者など、徹底した取材で掘り下げてみた。
14億人をデジタル化、 インド版マイナンバーの父の 終わりなき野望
世界最大のデジタル身分証システム「アーダール（Aadhaar）」を構築し、14億人のインド国民をデジタル化した男、ナンダン・ニレカニ。70歳になった今も、電力網の刷新、グローバルな金融基盤「フィンターネット」の構築に挑む。
太陽地球工学が「本気」になった——6000万ドル調達が意味するもの
太陽光を反射させて地球の気温を下げる——。かつては「脇役」扱いだった太陽地球工学に、6000万ドルの資金が流れ込んだ。研究者たちが懸念するのは、営利企業の参入が透明性を損ない、この分野全体の信頼を揺るがすことだ。
MITテクノロジーレビューからのお知らせ
年間購読料が20％オフに。冬の購読キャンペーン実施中
日本版Webサイトのサブスクリプション会員（年払い）のお申し込み時に本ページ掲載のクーポンコードを使用すると、年間購読料16,280円が、20％オフに。月額プランに比べて年6,512円もお得に購読できます。2026年1月31日までの期間限定！ この機会にぜひお申し込みください。
この連載の記事
-
第363回
ビジネスステーキを推奨？ 米食事ガイドライン／「長寿」請負企業が筋肉増強を試験へ
-
第362回
ビジネス転換期を迎えたAIブームを検証／AIが司法試験クリアでも弁護士の仕事が残った理由
-
第360回
ビジネスなぜAIは嘘をつくのか？オープンAIが新モデルで解明へ／沈むアラスカ、衛星データで安全守る
-
第359回
ビジネス自宅に亀裂も、衛星データで永久凍土解析／中国発AIエージェント「Manus」開発者の素顔
-
第357回
ビジネス新抽出技術でリチウム採掘の「つるはし」目指す／家もトラクターも自分で作る「文明のDIYキット」
-
第355回
ビジネス世界最大の蓄熱電池が稼働／オープンAI「Atlas」が残念な理由
-
第354回
ビジネス粘菌の「超能力」で都市インフラを設計／ニューラリンク元社長、「人工視覚」実用化
-
第353回
ビジネスチャットGPTに深刻なカースト差別／ビル・ゲイツが気候に投資し続ける理由
-
第352回
ビジネスウィキペディアにAI汚染の波／MITTRが注目する世界の気候テック企業10社
-
第351回
ビジネスチャットGPTといつの間にか親密関係に／なぜ「核融合」に資金が集まるのか
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
-
ASCII倶楽部受験勉強になる？ 地球温暖化の仕組みや動物の生態がわかるアナログゲーム
-
トピックス地球温暖化を防止するイネが開発される