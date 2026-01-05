年始に『グランメゾン東京』を見た私、日本のフレンチ料理に興味津々
年始に一挙放送していたドラマ『グランメゾン東京』、なんとなく見ていたら、これが面白いのなんの！ 東京のフレンチで三ツ星を獲得しようと奮闘する話で、出てくる料理はどれも日本の食材を使っていて美味しそうなんです。
東京ステーションホテルでも国産食材をふんだんに使ったフレンチが楽しめるとのことで、今めちゃくちゃ気になっています。
私も一口食べて天を仰ぎたい（美味しいのポーズ）
東京ステーションホテルのメインダイニング「ブラン ルージュ」で提供しているシグネチャーコース「ヌーベルキュイジーヌ ジャポネフレンチ デギュスタシオン」。1月13日（火）から新春にぴったりなメニューが登場します。
ヌーベルキュイジーヌ ジャポネフレンチ デギュスタシオン
期間：2026年1日13日（火）～
食材の最良を見極め、シンプルに味を引き立てつつ、独創的な組み合わせが楽しめるコースです。
寒鰆を使った一品や、日本近海で採れた蛤と雉、ふぐ白子を盛り合わせた一皿、宮崎県の黒毛和牛のメインディッシュなど、繊細で華やかなメニューが味わえます。
ヌーベルキュイジーヌ ジャポネフレンチ デギュスタシオン
期間：2026年1日13日（火）～
時間：11:30～15:00（L.O.14:00）、17:30～21:00（L.O.20:00）
料金：おひとり様20,000円～
場所：東京ステーションホテル レストラン ブラン ルージュ
ご予約・お問い合わせ：公式サイト
電話：03-5220-0014（直通11:00～20:00）
※表示料金は消費税・サービス料込です。
※食材の入荷状況等の理由により予告なく内容が変更されることがございます。