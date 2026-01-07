「お、ルノートルじゃん！」ってブランドだけで美味しさが伝わるパリ最高峰メゾンのバレンタインギフト

パリ最高峰メゾンのひとつ「LENOTRE〈ルノートル〉」。「パリ最高峰」って聞くだけでもう美味しそうですよね…！ 1月16日からバレンタインコレクションの販売がスタート。ここぞという時のバレンタインギフトは「ルノートル」が頼りになります！

パリ最高峰メゾンが手がけるバレンタイン

新丸ビルなどに店を構えるルノートルでは、1月16日からバレンタインコレクションの販売を開始しました。

プラリネ・ガナッシュアソート

価格：4個入 ￥2,592(税込)、6個入 ￥3,456(税込)

モナムール

価格：8個入 ￥4,320(税込)、12個入 ￥6,480(税込)

2026年のバレンタインコレクションでは、新作8種と定番4種を組み合わせ、ブランドの伝統と技術を詰め込んだ12種のショコラから楽しめます。新作ショコラは、プラリネ4種「アマンド・ココ」「カフェ・モカ」「コリアンダー・シトロン」「ショコラ・オ・レ＆プラリネ」、ガナッシュ4種「ピスターシュ・グリオット」「パプア」「アールグレイ」「キャラメル・フルール・ドゥ・セル」を加えた、計8種がラインナップ。繊細で豊かな風味の世界を堪能できる、期間限定のアソートです。

クレープ・ルノートル

価格：6本入 ￥1,728(税込)、12本入 ￥3,240(税込)

香り高いチョコレートと軽やかなクレープ生地が心地よく調和した、ルノートルのショコラを軽やかに楽しめる一品です。繊細なカカオのアロマとローストの香りが広がるダークチョコレート、華やかなカカオの風味とまろやかな甘みのミルクチョコレート、塩バターキャラメル風味でミルキーな味わいのホワイトチョコレートの3種のチョコレートで包み込んだクレープを詰め合わせています。

ルノートル東京

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 1階

電話番号：03-6551-2850

営業時間：11:00～21:00、日曜・祝日 ～20:00