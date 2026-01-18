Amazonセール情報大紹介！ 第1044回
MacBook Air M4・16GBモデルが14％オフ、今の価格をチェック
2026年01月18日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple MacBook Air 13インチ（2025）をチェック！
Appleの「MacBook Air 13インチ（M4・2025年モデル）」が、Amazonタイムセール対象になっています。価格は参考価格164,800円のところ、現在は14％オフの141,800円。
16GBメモリと256GB SSDを備えつつ、本体重量は約1.24kg。動作は軽く、画面も見やすい。バッテリーも長く、普段使いで困る場面は少なそうです。
ノートPCの買い替えを考えるタイミングは人それぞれですが、性能と価格のバランスが大きく動くのは、やはり販売価格に変化が出たときです。本記事では、Amazonで価格改定が行われているAppleの最新MacBook Air（M4搭載・2025年モデル）について、仕様と価格の関係を整理しながら紹介します。
M4チップ＋16GBメモリで、普段の作業が楽になる
このモデルの軸になるのが、Apple M4チップと16GBユニファイドメモリの組み合わせです。ブラウザをいくつか開いたまま資料を触る、といった作業でも、動作が気になる場面は少なそうな構成。旧世代のMacBook Airを使っている人なら、操作したときの反応で違いを感じる場面はありそうです。
13.6インチLiquid Retinaと、余裕のあるバッテリー
13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは、文字がくっきりしていて、画面全体も見やすい印象。バッテリーは最大18時間駆動に対応。外出先で使っていても、電源の残量を気にしすぎず作業を続けられるのは助かるポイントです。
1.24kgの軽さと、必要十分な拡張性
本体重量は約1.24kg。13インチクラスの中でも、持ち出す前提で扱いやすい重さです。Thunderbolt 4ポートを2基備え、MagSafe充電ポートやヘッドホンジャックも搭載。
製品スペック
【OS】macOS
【CPU】Apple M4 チップ
【メモリ】16GB ユニファイドメモリ
【ストレージ】256GB SSD
【ディスプレイ】13.6インチ Liquid Retina ディスプレイ
【Wi-Fi／Bluetooth】Wi-Fi 6E ／ Bluetooth 5.3
まとめ
MacBook Air M4（13インチ・2025年モデル）は、軽さや扱いやすさといった従来の良さを保ちながら、内部構成をしっかり現行世代に引き上げたモデルです。軽いノートで、ちゃんと余裕がほしいという人にとって、検討しやすいMacBook Airです。
MacBook Airは構成や販売タイミングによって印象が大きく変わる製品です。今回のように価格が動いているタイミングでは、用途やストレージ容量を改めて見直す良い機会になります。購入を検討している場合は、最新の販売価格と仕様を必ず確認した上で判断してください。
