ポケモンユナイトでプロの意地と意地が激突！ ランキング1位のFENNELに、REIGNITEがあの手この手で攻め込んでいく!!【PUACL2026、Day5】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。1月18日は大会5日目の「Day5」です。

Day5のROUND 1、MATCH 4は、リーグ総合ランキング1位のFENNELと、後半から巻き返してプレイオフへの望みを繋がんとするREIGNITEが激突。

GAME 1では、カイオーガマップになったことで近接タイプのポケモンが増えている状況を逆手に取るように、遠距離タイプのインテレオンをピックして試合を有利に進めたREIGNITEが1本を取ります。

対してGAME 2では、後攻を取る、ミュウツーを2体並べるといったさまざまな策をめぐらしたREIGNITEに対し、FENNELが王者の実力を見せ、試合をコントロール。特に、終盤のMa・sh1o選手のカメックスの“耐えっぷり”には、キャスター陣も感嘆するほかありませんでした。

試合が決まるGAME 3。GGLemon選手がストライクで切り込む、かげ値選手がギャラドスで終盤も積極的に仕掛けていくなど、あの手この手で攻め込んでいくREIGNITEを、FENNELが正面から受けきります。最後にカイオーガを倒したのはREIGNITEですが、状況を打開するまでにはいたらず。FENNELが激闘を制しました。

首位を走るFENNELが強さを見せた一方、REIGNITEもFENNEL相手にGAME1を取ったわけで、リーグ後半からプレイオフを巡る戦いをまだまだ諦めない姿勢、そして実力の一端を見せたともいえます。今後も両チームに注目です。

なおROUND 1の試合結果ですが、INSOMNIAが2-1でSCARZに勝利、QT DIG∞が2-0でAXIZ WAVEに勝利、REJECTが2-1でDetonationFocusMeに勝利、VARRELが2-1でENTER FORCE.36に勝利、IGZISTが2-1でZETA DIVISIONに勝利となっています。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。