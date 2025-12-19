ポケモンユナイト国際大会で珍事 QT DIG∞が2Day連続で「同点決着」を経験【PUACL2026、Day5】

ちなみに、両方ともQT DIG∞が勝利している

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。1月18日、大会5日目の「Day5」で珍しい展開が……。

ROUND 1のMATCH 2、AXIZ WAVEとQT DIG∞の試合では、激闘の末に両者が388点で「同点決着」。同点の場合は先に最終スコアに到達したチームが勝ちとなるため、QT DIG∞の勝利となりました。

実はQT DIG∞、Day4でも対INSOMNIA戦で同点決着を経験。ちなみに、こちらも先に最終スコアに到達したのがQT DIG∞のため、「2Day続けて、同点決着での勝利を経験」したことに。ポケモンユナイトの大会史上でも、珍しいケースといえるでしょう。

