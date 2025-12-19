ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグもついに後半、Day5に突入！ プレイオフ進出をかけた熱い戦いを見逃すな

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。

予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。1月18日はDay5となります。

ROUND1から「INSOMNIA vs SCARZ」など、注目カードが目白押しとなっています。なお、配信は「A、B、C」の3つのURLに分かれていますが、実況解説付きなのは「A配信」のみとなっています。

A配信 ※実況解説あり

https://youtube.com/live/VvbzuOmXmsw

└前半：INSOMNIA vs SCARZ

└後半：FENNEL vs REIGNITE



B配信

https://youtube.com/live/gp_plytD11c

└前半：AXIZ WAVE vs QT DIG∞

└後半：VARREL vs ENTER FORCE.36



C配信

https://youtube.com/live/snodJvu3zJE

└前半：REJECT vs DetonatioN FocusMe

└後半：IGZIST vs ZETA DIVISION



※Day3の模様は1/18（日） 11時から配信開始

※A配信のみ、実況解説付きとなる

