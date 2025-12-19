1月18日11時から！
ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグもついに後半、Day5に突入！ プレイオフ進出をかけた熱い戦いを見逃すな
「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。
予選となるグループステージでは、12チームの全試合を「前半」と「後半」に分けて3つの配信枠で配信されます。1月18日はDay5となります。
#PUACL2026 Day5 1/18（日）11:00～ 配信— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) January 17, 2026
日本リーグもいよいよ大詰め！
プレイオフ進出をかけた激しい争い！
1試合の勝利が順位を大きく動かします！
▶️ 配信はこちら
A配信（実況解説付き）：https://t.co/3UGuqRkzQR
B配信：https://t.co/BkWizKZGe9
C配信：https://t.co/eaAmzlcpSD… pic.twitter.com/bbs1DnWptm
📹 #PUACL2026日本リーグ Day5、本日11:00 配信開始！— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) January 18, 2026
日本リーグもいよいよ大詰め！
プレイオフ進出をかけた激しい争いを、ぜひ応援してください！
※実況解説は「A配信」のみとなります。
【第1ラウンドの対戦カード（全4ラウンド開催）】
A配信：https://t.co/WvqPsJ3ePh
└前半：INSOMNIA vs… pic.twitter.com/9XXq6agled
ROUND1から「INSOMNIA vs SCARZ」など、注目カードが目白押しとなっています。なお、配信は「A、B、C」の3つのURLに分かれていますが、実況解説付きなのは「A配信」のみとなっています。
A配信 ※実況解説あり
https://youtube.com/live/VvbzuOmXmsw
└前半：INSOMNIA vs SCARZ
└後半：FENNEL vs REIGNITE
B配信
https://youtube.com/live/gp_plytD11c
└前半：AXIZ WAVE vs QT DIG∞
└後半：VARREL vs ENTER FORCE.36
C配信
https://youtube.com/live/snodJvu3zJE
└前半：REJECT vs DetonatioN FocusMe
└後半：IGZIST vs ZETA DIVISION
※Day3の模様は1/18（日） 11時から配信開始
※A配信のみ、実況解説付きとなる
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。