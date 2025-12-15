カイオーガの登場でランキングに異変が!? ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグDay4まとめ

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2025年11月23日に開幕し、現在、プレイオフ進出を賭けた熱い予選リーグの真っ最中です。

本記事では、1月11日に開催された「Day4」を振り返ります。「カイオーガ」が登場する新環境でのバトルとなりました。

【目次】

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・Day4試合結果

・Day4終了時点の総合ランキング

・アスキー厳選！ Day4の名試合

・当日のアーカイブ

・発表されたこと〜今後の予定

Day4試合結果

Day4の優勝はFENNEL。4戦全勝での優勝となり、Day2に続いて2回目の優勝。3勝1敗がREJECT、AXIZ WAVE、IGZISTと続きます。Day1で優勝したDetonatioN FocusMeが1勝3敗、強豪のZETA DIVISIONが0勝4敗など、新しい環境における“まさか”の展開も。

Day4終了時点の総合ランキング

PUACL2026のDay4終了時点で、総合1位になったのはFENNEL。Day3で優勝したSCARZ、安定した成績を残しているREJECTがそれを追う展開になっています。

アスキー厳選！ Day4の名試合

■「SCARZ vs REIGNITE」

ROUND1の初戦。Day3王者であるSCARZが、攻守にわたって初戦から支配的な展開を見せたのが印象的な一戦。

試合の振り返りはこちら：「攻めて良し、守って良し。Day3王者SCARZが初戦から支配的な試合運び【PUACL2026、Day4】」

■「AXIZ WAVE vs IGZIST」

GAME 3までもつれこんだ試合は、互いにスーパープレー連発で一歩も譲らないDay4屈指の名勝負となりました。最強ちゃ選手のイワパレス、Aporo選手のミミッキュの動きは必見。

試合の振り返りはこちら：「これは名勝負──AXIZ WAVE vs IGZIST、スーパープレイ連発の接戦を制したのは？【PUACL2026、Day4】」

■「IGZIST vs FENNEL」

FENNELが“王者の試合運び”といっても過言ではない強さを見せたDay4優勝決定戦。カメックスを操りIGZISTの勢いを止めたMa・sh1o選手などの個人技も光りました。

試合の振り返りはこちら：「これぞ、王者の試合運び……！ FENNEL、個人技×チームワークで全勝優勝【PUACL2026、Day4】」

当日のアーカイブ







発表されたこと〜今後の予定

Kis-My-Ft2宮田俊哉さんが、「PUACL2026 大会応援リーダー」に就任！ 3月28日、29日に開催される「PUACL2026 FINALS」では宮田さんも参戦。さらに、宮田さんが出演するPUACL2026のミニ番組やCM放送等が日本テレビ系の番組で放送開始となります。

また、PUACL2026 FINALSのチケットの「先着販売」も開始となりました。予定枚数に達し次第終了となりますのでお早めに。

PUACL2026 FINALSに関連するニュースとしては、優勝するとPUACL2026 FINALSの出場権を獲得できる「KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026」のオンライン予選延期が発表となっています。

1月10日に予定していたオンライン予選Split1の開催が延期となり、予選Split1が1月31日（土）に、予選Split2が2月1日（日）にそれぞれ開催されます。

1月10日分のSplit1にすでにエントリーしている参加者は、新たな日程で再エントリーが必要であるとしています。出場チームのエントリー期間やエントリーページのURLも変更になるため、大会ホームページで詳細を確認するよう呼び掛けています（https://keio-esports.com/keio-cup/vol4-wt2026/）。

【重要：KEIO CUP 予選Split1 開催延期のお知らせ】



1/10（土）に開催を予定しておりました「KEIO CUP: Pokémon UNITE Winter Tournament 2026… — KEIO CUP : ポケモンユナイト WT2026 (@KEIOCUP) January 8, 2026

PUACL2026日本リーグ、Day5は2026年1月18日（日）となります！

