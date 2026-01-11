プレイオフ進出をめぐる熾烈すぎる戦い!! ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグDay5まとめ

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2025年11月23日に開幕し、現在、プレイオフ進出を賭けた熱い予選リーグの真っ最中です。

本記事では、1月18日に開催された「Day5」を振り返ります。

【目次】

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・Day5試合結果

・Day5終了時点の総合ランキング

・アスキー厳選！ Day5の名試合

・当日のアーカイブ

・発表されたこと〜今後の予定

Day5試合結果

Day5の優勝はFENNEL。Day4に続いての4戦全勝での優勝となり、Day2も含めて3回目の優勝。3勝1敗がVARREL、INSOMNIAと続きました。一方、リーグ上位のENTER FORCE.36、強豪のZETA DIVISIONが1勝3敗で苦戦するなど、Day4からのカイオーガマップによる新環境の影響も大きそうです。

Day5終了時点の総合ランキング

PUACL2026のDay5終了時点で、総合1位になったのはFENNEL。勝利数で、リーグ内で一歩抜け出した印象ですね。一方、プレイオフ圏内の「予選リーグ8位以上」に関しては、現時点で9〜12位のチームにもまだまだチャンスがあるというかなりの混戦模様。

Day6、Day7が終わるまで順位が読めない状況です。熾烈すぎる予選リーグの戦いからまだまだ目が離せません！

アスキー厳選！ Day5の名試合

■「FENNEL vs REIGNITE」

リーグ総合ランキング1位のFENNELと、後半から巻き返してプレイオフへの望みを繋がんとするREIGNITEが激突。首位を走るFENNELが強さを見せた一方、REIGNITEもFENNEL相手にGAME1を取ったわけで、リーグ後半からプレイオフを巡る戦いをまだまだ諦めない姿勢、そして実力の一端を見せたと名勝負です。

試合の振り返りはこちら：「ポケモンユナイトでプロの意地と意地が激突！ ランキング1位のFENNELに、REIGNITEがあの手この手で攻め込んでいく!!【PUACL2026、Day5】」

また、ROUND 1のMATCH 2、AXIZ WAVEとQT DIG∞の試合では、激闘の末に両者が388点で「同点決着」。同点の場合は先に最終スコアに到達したチームが勝ちとなるため、QT DIG∞の勝利となりました。

QT DIG∞はDay4でも対INSOMNIA戦で同点決着での勝利を経験しており、「2Day続けて、同点決着での勝利を経験」したことになります。珍しいケースといえるでしょう。

詳しくはこちら：「ポケモンユナイト国際大会で珍事 QT DIG∞が2Day連続で「同点決着」を経験【PUACL2026、Day5】」

当日のアーカイブ







発表されたこと〜今後の予定

Kis-My-Ft2宮田俊哉さんが「PUACL2026 大会応援リーダー」に就任したことはDay４で発表されましたが、3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されるオフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」にて、エキシビションマッチに参戦することも決定しました。

また、PUACL2026 FINALSにて、チケット購入対象者を対象とした現地で楽しめるグリーティングや、抽選会の開催も決定。ポケモンたちとの写真撮影や、オリジナルグッズが当たる抽選会に参加できます。

PUACL2026 FINALSではグッズの情報も公開されました。大会オリジナルTシャツや公式ユニフォーム、オリジナルキャップなど、さまざまなグッズが登場します。現地観戦の際は、これを着用すれば気分も上がるはず。

なお、Day4のまとめ記事でもお伝えしましたが、優勝するとPUACL2026 FINALSの出場権を獲得できる「KEIO CUP：Pokémon UNITE Winter Tournament 2026」のオンライン予選延期が発表となっています。

1月10日に予定していたオンライン予選Split1の開催が延期となり、予選Split1が1月31日（土）に、予選Split2が2月1日（日）にそれぞれ開催されます。

1月10日分のSplit1にすでにエントリーしている参加者は、新たな日程で再エントリーが必要であるとしています。出場チームのエントリー期間やエントリーページのURLも変更になるため、大会ホームページで詳細を確認するよう呼び掛けています（https://keio-esports.com/keio-cup/vol4-wt2026/）。

【重要：KEIO CUP 予選Split1 開催延期のお知らせ】



1/10（土）に開催を予定しておりました「KEIO CUP: Pokémon UNITE Winter Tournament 2026… — KEIO CUP : ポケモンユナイト WT2026 (@KEIOCUP) January 8, 2026

PUACL2026日本リーグ、Day6〜7は、2月7日（土）〜2月8日（日）の2日間で連続開催となります！

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。