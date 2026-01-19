この1週間で話題になったIT業界／デジタル新製品をふりかえる生放送『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』。



雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。

YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！

▽放送情報

放送日： 2026年1月23日（金）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： 『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（1/17～1/23ぶん）

▽出演者

オカモト（ASCII.jp副編集長）

つばさ（@tsubasa_desu）

ムラリン