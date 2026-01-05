東京駅「フルーツともクリームともパンとも合う」あんこ万能説を立証する「あんこ×フルーツ」フェア

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「懐かしさと新しさのマリアージュ　あんことフルーツ。」フェアキービジュアル

　グランスタで「あんことフルーツ。」フェアが始まりました。いちごやみかんなどの旬のフルーツとあんこを組み合わせたおやつがずらり！　日本が生んだ神甘味「あんこ」はフルーツともクリームともパンとも合ってマジ最強です。私も食べたくなってきた！

おやつにも食事にも♡

　2月16日（月）まで、グランスタ東京とグランスタ丸の内で「懐かしさと新しさのマリアージュ　あんことフルーツ。」フェアを開催中です。

北海道ミルクと焼きりんごの和パフェ
￥1,080（テイクアウト・イートイン共通）
販売店舗：CITYSHOP（グランスタ東京／改札内1F 北通路エリア）

「CITYSHOP」の「北海道ミルクと焼きりんごの和パフェ」

　キャラメリゼしたほろ苦いりんごと風味豊かなつぶあんが相性抜群の冬の和風パフェ。角切りりんごのキャラメリゼ、甘さ控えめのつぶあん、ソフトクリームを重ね、あんことカットりんごをトッピング。

コッペパイ（みかん大福）
1個　￥594
販売店舗：ゆーパイむ（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）
※数量限定：1日30個

「ゆーパイむ」の「コッペパイ（みかん大福）」

　ワンハンドで食べられるコッペパンをイメージした「コッペパイ」の新作。サクサクのパイで、もちっとした求肥と生クリームの“みかん大福”をサンドした新感覚スイーツです。

みかんとずんだ
1個　￥648（テイクアウト）、￥660（イートイン）
販売店舗：BURDIGALA TOKYO（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

「BURDIGALA TOKYO」の「みかんとずんだ」

　長時間発酵のバゲットを使ったオープンサンド。つぶつぶ食感を残しながら風味豊かに仕上げた「ずんだあん」と「みかん」をのせた新しい味わいです。春っぽい見た目もすてき。

珈琲あんのいちごバナナカスター
1切れ　￥442
販売店舗：サンドイッチハウス メルヘン（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

「サンドイッチハウス メルヘン」の「珈琲あんのいちごバナナカスター」

　カスタード風のクリームとほろ苦い珈琲あんでいちごとバナナを包み込んだ、大人のデザートサンド。フルーツの甘さと珈琲あんのビターな味わいが絶妙！

「懐かしさと新しさのマリアージュ　あんことフルーツ。」フェア
期間：2026年1月13日（火）～2月16日（月）
開催場所：グランスタ東京、グランスタ丸の内

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

