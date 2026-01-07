大手町駅に日本全国の“お裾分け”が集合！ 栃木・高知・徳島・山梨の魅力たっぷりの物産展が1月19日から

物産展って、遠くまで行かなくてもいろいろな地域の美味しいものが楽しめてワクワクしますよね。大手町タワー内の「森のプラザ」では、1月19日から「あおまる47物産展」が開催。4県の名産品が出店します！

栃木・高知・徳島・山梨の名産品が集結

地域創生に向けた取り組みの一環として、大手町タワー内の「森のプラザ」で、2025年1月より定期開催されている日本全国の名産品を集めた「あおまる47物産展」。2026年1月は19日（月）～23日（金）の期間に、栃木県・高知県・徳島県・山梨県（甲州市・北杜市）の名産品が出展されます。

栃木県からはいちごの生産量57年連続日本一の「いちご王国・栃木」が誇る新品種の「とちあいか」を採れたて新鮮のまま会場で販売。高知県・徳島県は、高知県の「カツオのたたき」、徳島県の「なると金時」など、両県自慢の逸品が集う合同物産展を開催。ぶどう、桃などの果物そしてワインの名産地である山梨県甲州市は、地元のみで販売している商品などの試飲試食そして販売を行います。山梨県北杜市からはんだ空気と大地が生んだビールや地酒、そば、ほうとうが勢ぞろいです。

あおまる47物産展

今回開催日：

1月19日（月）11時～19時30分：栃木県

1月20日（火）11時～19時00分：高知県・徳島県

1月21日（水）11時～19時00分：高知県・徳島県

1月22日（木）11時～19時30分：山梨県（甲州市・北杜市）

1月23日（金）11時～19時30分：山梨県（甲州市・北杜市）

会場：

東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワー地下２階

地下鉄各線大手町駅連絡通路直結「森のプラザ」