開館前、誰もいない静寂に包まれた三菱一号館美術館を巡る

歴史ある建物も人気の要因の一つである三菱一号館美術館。開館前、静寂に包まれた館内を見学できるツアーが東京ステーションホテルの食事付きプランとして登場します。

三菱一号館美術館 建物ツアー付きお食事プラン

東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテルでは、丸の内で初のオフィスビルとして誕生し、往時の姿を今に伝える三菱一号館美術館の建物ツアーを、ホテルのお食事付きプランとして提供します。

プランはゲストラウンジ「アトリウム」の朝食ブッフェ付きプランとメインダイニングのレストラン「ブラン ルージュ」またはバー&カフェ「カメリア」のランチ付きプランの2種類です。

【ホテルイベント】三菱一号館美術館 建物ツアー付きお食事プラン

実施日：2026年2月26日（木）& 3月6日（金）*各日15名様限定

含まれるもの：ホテルでの朝食または昼食、三菱一号館美術館のチケット

●アトリウム朝食プラン

〈朝食ブッフェ＋美術館見学〉

日時：2月26日（木）7:00 amより

料金：￥11,000 *オンライン事前決済のみ

詳細：https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/atrium/#menu1_b3clop0000005pf1

●ブラン ルージュ昼食プラン

〈美術館見学＋ホテル館内ツアー＋昼食〉

日時：3月6日（金）9:15 amより

料金：ブラン ルージュ ￥16,000

詳細：https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/blancrouge/#menu1_b3clop0000005u4d

●カメリア昼食プラン

〈美術館見学＋ホテル館内ツアー＋昼食〉

日時：3月6日（金）9:15 amより

料金：カメリア ￥12,000

詳細：https://www.tokyostationhotel.jp/restaurants/camellia/#menu1_b3clop0000005u76