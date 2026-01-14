Amazonセール情報大紹介！ 第1026回
【68%オフ】寒い日は“とりあえずこれ”アディダスのユーティリティーパーカーが5,275円！ 複数ポケットとゆったりシルエットで使いやすい
2026年01月14日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
アディダスのユーティリティパーカーが68%オフ！
複数のポケットによる収納力とゆったりした着心地を両立したアディダスの「マストハブ オーバーサイズフィット パデッド ユーティリティパーカー」が68%オフの5,275円で、Amazonにて割引販売中！
着回しやすく、日常のさまざまなシーンで重宝する汎用性の高い一着です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
アディダスのユーティリティパーカーの特徴
利便性とスタイルを両立したデザイン
普段持ち歩く小物をスマートに収納できるユーティリティポケットを備えています。
ルーズフィットのシルエットで、セーターなどの上にも着やすいです。裾は少し長めの「ドロップテール」仕様を採用しているため、腰回りまでしっかりとカバーしてくれます。
環境への配慮
環境への配慮にもこだわっており、素材には100%リサイクル素材が使用されています。
これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、廃棄物の量を抑えるとともに、限りある資源への依存を軽減しています。
製品の素材
表地：ポリエステル100%
裏地：熱可塑性ポリウレタン100%
まとめ
参考価格：16,500円
現在の価格：5,275円［68%OFF］
機能性とゆとりある着心地を両立したアディダスのマストハブ オーバーサイズフィット パデッド ユーティリティパーカー。
防寒性だけでなく、環境への優しさと高いコストパフォーマンスも兼ね備えた、一着あると心強い頼れるアウターです。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
-
第1026回
トピックス10gでここまでできる。DJIのワイヤレスマイク「Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」が22%オフ
-
第1025回
トピックスMac mini M4の下、空いてますか？ UGREENドックが19％オフ
-
第1024回
トピックス【11％オフで79,800円】14型FHD・メモリ16GB構成のLenovo「IdeaPad Slim 3」Amazon限定モデルがセール中
-
第1024回
トピックス高密度ナイロンで軽くて丈夫。いつでも使えるサイズ感のバッグ ザ・ノース・フェイス「Pyrenees Shoulder S」が37%オフ！
-
第1023回
トピックス2万円台で選べるダイソン。ベストセラー1位「V8 Origin」が34％オフ
-
第1022回
トピックス起動時にR2-D2の音声でテンションMAX、音質も抜かりなし オーディオテクニカの重低音ワイヤレスが35％オフ
-
第1021回
トピックス45枚刃で深剃り×肌ケア両立の電動シェーバーが40%オフはデカい フィリップスの7000シリーズ「S7882／16」セール中
-
第1021回
トピックスクッション性で履き心地◎ニューバランスの超定番「996」が現行モデルで1万円台！
- この連載の一覧へ