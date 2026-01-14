【68%オフ】寒い日は“とりあえずこれ”アディダスのユーティリティーパーカーが5,275円！ 複数ポケットとゆったりシルエットで使いやすい

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アディダスのユーティリティパーカーが68%オフ！

複数のポケットによる収納力とゆったりした着心地を両立したアディダスの「マストハブ オーバーサイズフィット パデッド ユーティリティパーカー」が68%オフの5,275円で、Amazonにて割引販売中！

着回しやすく、日常のさまざまなシーンで重宝する汎用性の高い一着です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アディダスのユーティリティパーカーの特徴

利便性とスタイルを両立したデザイン

普段持ち歩く小物をスマートに収納できるユーティリティポケットを備えています。

ルーズフィットのシルエットで、セーターなどの上にも着やすいです。裾は少し長めの「ドロップテール」仕様を採用しているため、腰回りまでしっかりとカバーしてくれます。

環境への配慮

環境への配慮にもこだわっており、素材には100%リサイクル素材が使用されています。

これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、廃棄物の量を抑えるとともに、限りある資源への依存を軽減しています。

製品の素材

表地：ポリエステル100%

裏地：熱可塑性ポリウレタン100%

まとめ

参考価格：16,500円

現在の価格：5,275円［68%OFF］

機能性とゆとりある着心地を両立したアディダスのマストハブ オーバーサイズフィット パデッド ユーティリティパーカー。

防寒性だけでなく、環境への優しさと高いコストパフォーマンスも兼ね備えた、一着あると心強い頼れるアウターです。

