Amazonセール情報大紹介！ 第1024回

高密度ナイロンで軽くて丈夫。いつでも使えるサイズ感のバッグ ザ・ノース・フェイス「Pyrenees Shoulder S」が37%オフ！

2026年01月14日 18時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アマゾンでザ・ノース・フェイスのPyrenees Shoulder Sを入手

タフさと上品さを両立。ザ・ノース・フェイスのPyrenees Shoulder Sが37%オフ！

　840デニールの高強度ナイロンの頑丈さと、マットな質感で上品さを演出するザ・ノース・フェイスのPyrenees Shoulder Sが37%オフの4,552円で、Amazonにて割引販売中！

　フォーマルからカジュアルまで使いやすいショルダーバッグです。商品の特徴を見ていきましょう。

※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Pyrenees Shoulder Sの特徴

　Pyrenees Shoulder Sは高い強度と軽さを両立した840デニールの高強度ナイロンを採用した、容量2Lの小型ショルダーバッグです。

マットな質感と、スポーティーすぎないシンプルなデザインが特徴。フォーマルからカジュアルまで、幅広いシーンで活躍します。

フロントのファスナー付きポケットや背面のスリットポケットなど、小物を分けて収納できます。

製品の紹介

サイズ：H15×W23×D6.5cm

容量：2L

重量：約160g

まとめ

参考価格：7,200円

現在の価格：4,552円［37%OFF］

　タフな実用性と洗練されたデザインを兼ね備えたザ・ノース・フェイスのPyrenees Shoulder S

　軽さと強度を両立した作りで、シンプルでフォーマルにも馴染む一品。オンオフ問わず活躍するコンパクトなショルダーバッグをお得に手に入れるチャンスです。

※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アマゾンでザ・ノース・フェイスのPyrenees Shoulder Sを入手

