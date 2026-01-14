Amazonセール情報大紹介！ 第1024回
高密度ナイロンで軽くて丈夫。いつでも使えるサイズ感のバッグ ザ・ノース・フェイス「Pyrenees Shoulder S」が37%オフ！
2026年01月14日 18時00分更新
タフさと上品さを両立。ザ・ノース・フェイスのPyrenees Shoulder Sが37%オフ！
840デニールの高強度ナイロンの頑丈さと、マットな質感で上品さを演出するザ・ノース・フェイスのPyrenees Shoulder Sが37%オフの4,552円で、Amazonにて割引販売中！
フォーマルからカジュアルまで使いやすいショルダーバッグです。商品の特徴を見ていきましょう。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
Pyrenees Shoulder Sの特徴
Pyrenees Shoulder Sは高い強度と軽さを両立した840デニールの高強度ナイロンを採用した、容量2Lの小型ショルダーバッグです。
マットな質感と、スポーティーすぎないシンプルなデザインが特徴。フォーマルからカジュアルまで、幅広いシーンで活躍します。
フロントのファスナー付きポケットや背面のスリットポケットなど、小物を分けて収納できます。
製品の紹介
サイズ：H15×W23×D6.5cm
容量：2L
重量：約160g
まとめ
参考価格：7,200円
現在の価格：4,552円［37%OFF］
タフな実用性と洗練されたデザインを兼ね備えたザ・ノース・フェイスのPyrenees Shoulder S。
軽さと強度を両立した作りで、シンプルでフォーマルにも馴染む一品。オンオフ問わず活躍するコンパクトなショルダーバッグをお得に手に入れるチャンスです。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
