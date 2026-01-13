3画面対応・10Gbps転送・100W給電。UGREEN「Revodok Pro 314」14-in-1ドックが30％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】UGREEN USB-Cドッキングステーション「Revodok Pro 314（14-in-1）」登場！

ノートPCに外部モニターをつなぎ、有線LANやカードリーダーまで使い始めると、思った以上に端子が足りなくなります。USBハブや充電ケーブルが増えて、デスクの上が少しずつごちゃついてくる、そんな状況に心当たりがある人も多いはずです。

そうした悩みをまとめて解消してくれそうなのが、UGREENのUSB-Cドッキングステーション「Revodok Pro 314」。ノートPCまわりを一度整理したいと考えている人には、まず候補に入れておきたい製品です。

現在はAmazonのタイムセールで30％オフの14,616円。3画面出力や高出力給電に対応したドッキングステーションとして考えると、初めて導入する人でも現実的に検討しやすい価格帯と言えそうです。

UGREEN USB-Cドッキングステーション「Revodok Pro 314（14-in-1）」の魅力

① 3画面対応で作業スペースを広く使える

HDMI×2（最大4K@60Hz）とDisplayPort×1（最大8K@30Hz／4K@120Hz）を搭載。複数モニターを並べることで、資料作成や調べ物を同時に進めやすくなり、画面切り替えの手間を減らせます。※OSや機種、接続方法によって表示モードは異なります（macOS環境では外部画面がミラー表示になる構成もあります）。

② 最大100W給電でPCの充電もまとめて管理

ノートPCへ最大100Wの電力供給に対応し、作業中の充電切れを防止。スマホ向けには最大27WのPD充電も行えるため、デスク周りの充電環境をすっきりまとめられます。

③ 10Gbps転送・有線LAN・SD/TFまで網羅

10Gbps対応ポートを含む計5基のUSBに、ギガビット有線LAN、SD/TFカードリーダー、3.5mmオーディオを搭載。外付けストレージやネットワーク接続、データ取り込みまで1台で対応できます。

お買い得価格で手に入る！

UGREEN「Revodok Pro 314」は、ノートPCの端子不足や配線の多さが気になってきた人にとって、環境を整理するきっかけになりやすい一台といえます。30％オフで1.4万円台という価格も含め、機能とコストのバランスを重視する人ならチェックしておいて損はなさそうです。