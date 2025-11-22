順位表と環境変化を一覧で確認！ eスポーツキャスター水上侑さんの“PUACL2026日本リーグ経過表”でリーグ観戦の楽しみがグッと深まる！

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月から、およそ半年にわたる熱いリーグ戦「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催中です。1月11日は、予選リーグも折り返しのDay4が開催されています。

eスポーツキャスターであり、PUACL2026の公式キャスターも務める水上侑/ふーひさんが、各チームの現在順位・各予選日での順位・組み合わせと勝ち負けをnoteでまとめています（https://note.com/f_n5/n/nc3f95d159887）。

この記事では、各チームの順位や対戦結果、日程ごとのルール環境などがまとめられています。試合ごとに勝敗、使用ポケモン、禁止ポケモンが記されており、各チームの戦績が対戦カードごとにわかる形式。

また、現在の順位表が掲載されているほか、各Dayで適用されたゲーム内バランス調整とルール環境についても説明されています。Day1～Day2は「守り手の覚醒 Part2」環境、Day3は「蒼天海吼 Part1」環境がルールとして適用されていましたが、それぞれの禁止ポケモンやアップデート内容も紹介されていますよ。

水上侑さんは、前回の大会においてリーグ内の対戦データをまとめた経験から、今大会でもリーグの経過を記録として残す意図で一覧表を作成しているとのこと。各チームの順位、各日ごとの順位、対戦の勝敗を中心に記しており、リアルタイム更新を心掛けるとしています。

加えて、今シーズンは日程ごとの環境や使用ポケモンなどの情報も含めて記録することにより、大会を追うファンが見逃した試合を振り返る際の資料として活用できることを目指しているとのことです。

Day4からは新環境での戦いが始まりますが、ファンや関係者にとって今後の展開を予想するうえで、現時点の順位とデータは重要な資料になるはず。順位表と環境変化を一覧で確認できる“PUACL2026日本リーグ経過表”をチェックしながら観戦すれば、リーグを追いかける楽しみもグッと深くなります。今後の更新にも期待しましょう！

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。