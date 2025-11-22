攻めて良し、守って良し。Day3王者SCARZが初戦から支配的な試合運び【PUACL2026、Day4】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。1月11日は大会3日目の「Day4」です。

Day4の初戦（ROUND 1、MATCH 1）は、Day3優勝のSCARZと、ここまでリーグ2勝ながら逆転を虎視眈々と狙うREIGNITE。

GAME 1では序盤からREIGNITEが押し込みますが、じわじわとSCARZが盛り返していく展開に。今回から「カイオーガ」が登場するマップでのゲームとなるのですが、終盤のカイオーガをめぐるバトルではKapio選手のゲンガーが大活躍。GAME 1をしっかりモノにします。

GAME2では逆にREIGNITEがグラードンを倒し切るものの、終盤まで試合を優位に進めたSCARZがしっかり引いて守り、REIGNITEの反撃をしのぎ切りました。

攻めて良し、守って良し。Day3王者SCARZが初戦から支配的な試合運びを見せました。一方のREIGNITEはここからが正念場。どのように巻き返していくのでしょうか。

なおROUND 1の試合結果ですが、VARRELが2-0でQT DIG∞に勝利、AXIZ WAVEが2-0でDetonatioN FocusMeに勝利、REJECTが2-0でZETA DIVISIONに勝利、IGZISTが2-0でINSOMNIAに勝利、FENNELが2-0でENTER FORCE.36に勝利となっています。

