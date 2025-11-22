カイオーガマップになり、初戦から熱い
攻めて良し、守って良し。Day3王者SCARZが初戦から支配的な試合運び【PUACL2026、Day4】
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。1月11日は大会3日目の「Day4」です。
Day4の初戦（ROUND 1、MATCH 1）は、Day3優勝のSCARZと、ここまでリーグ2勝ながら逆転を虎視眈々と狙うREIGNITE。
GAME 1では序盤からREIGNITEが押し込みますが、じわじわとSCARZが盛り返していく展開に。今回から「カイオーガ」が登場するマップでのゲームとなるのですが、終盤のカイオーガをめぐるバトルではKapio選手のゲンガーが大活躍。GAME 1をしっかりモノにします。
#PUACL2026 日本リーグDay4— ASCII.jp (@asciijpeditors) January 11, 2026
ROUND 1 / MATCH 1
SCARZ（ @SCARZ5 ）
v s
REIGNITE( @ReigniteJP )
Day3優勝の原動力
Kapio選手( @Kapipara_GG )の
ゲンガーが終盤で猛威を振るう！👻
公式配信はこちら↓https://t.co/xhcOt1xgyshttps://t.co/mjDOr1jDri のPUACL2026特集サイトはこちら↓… pic.twitter.com/I8TlhAHkzM
GAME2では逆にREIGNITEがグラードンを倒し切るものの、終盤まで試合を優位に進めたSCARZがしっかり引いて守り、REIGNITEの反撃をしのぎ切りました。
#PUACL2026 日本リーグDay4— ASCII.jp (@asciijpeditors) January 11, 2026
ROUND 1 / MATCH 1に勝利したのは……
SCARZ（ @SCARZ5 ）🎉
攻めて良し、守って良し
GAME 1では速攻でグラードンを撃破
GAME 2では終盤をしっかり凌いで
ストレートでの勝利🙌
公式配信はこちら↓https://t.co/xhcOt1xgyshttps://t.co/mjDOr1jDri… pic.twitter.com/hymGOmjOWR
攻めて良し、守って良し。Day3王者SCARZが初戦から支配的な試合運びを見せました。一方のREIGNITEはここからが正念場。どのように巻き返していくのでしょうか。
なおROUND 1の試合結果ですが、VARRELが2-0でQT DIG∞に勝利、AXIZ WAVEが2-0でDetonatioN FocusMeに勝利、REJECTが2-0でZETA DIVISIONに勝利、IGZISTが2-0でINSOMNIAに勝利、FENNELが2-0でENTER FORCE.36に勝利となっています。
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
-
デジタル公式キャスター視点で見るPUACL2026 水上侑×ここあったが語るユナイトの熱気、そして“注目チームと選手”
-
デジタル順位表と環境変化を一覧で確認！ eスポーツキャスター水上侑さんの“PUACL2026日本リーグ経過表”でリーグ観戦の楽しみがグッと深まる！
-
デジタルポケモンユナイトのアジア王者が決まる瞬間を目撃しよう！ 「PUACL2026 FINALS」全席種の先着先行がスタート
-
デジタルポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグ、いよいよDay4！ カイオーガも登場、優勝チームと逆襲を狙うチーム「SCARZ vs REIGNITE」などアツい組み合わせ
-
デジタルKis-My-Ft2宮田俊哉さんがPUACL2026応援リーダーに就任！「シンプルに“うれしー!!”」