10gでここまでできる。DJIのワイヤレスマイク「Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」が22%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonセール】DJI 超軽量ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」登場！

動画を撮ってみると、映像は悪くないのに、あとで音が気になることがあります。特に屋外や人の声を中心に撮る場合は、あとから気づくことも多いところ。

DJIのワイヤレスマイク「Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」は、トランスミッター約10gと軽く、サイズもかなり控えめ。細かい設定を詰めなくても、使い始めやすい構成になっています。

現在Amazonでは、参考価格16,500円から22%オフの12,949円で販売されています。音まわりが気になっていた方は一度チェックしてみてもいいかも。

DJI 超軽量ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」の魅力

① 約10gの超軽量トランスミッター

DJI Mic Miniは、トランスミッター1台あたり約10gの軽量設計。襟元に装着しても目立ちにくく、クリップとマグネットの両方に対応します。ワイヤレスならではの自由度で、Vlogやインタビュー撮影でも自然な見た目を保てます。

② 2段階ノイズキャンセリングと最大400m伝送

ベーシックと強の2段階ノイズキャンセリングを搭載。最大400mのワイヤレス伝送距離に対応し、距離のある撮影でも安定した音声収録が可能です。入力音量が大きい場合に自動で制限する機能も備えています。

③ 最大48時間運用とDJI機器との連携

充電ケース併用で最大48時間のバッテリー駆動に対応。DJI OsmoAudioを使用すると、トランスミッターをレシーバーなしでOsmo Pocket 3やOsmo Action 4などの対応機器に接続でき、機材構成をシンプルにまとめられます。

お買い得価格で手に入る！

約10gの装着感、ノイズキャンセリング、長距離伝送、長時間運用と、動画撮影や配信で求められる要素を過不足なくカバーする、ワイヤレスマイクです。スマホやカメラ撮影の音質を効率よく見直したい人にとって、この価格は見逃せないはず。ぜひこの機会にチェックしてみてください。