Amazonセール情報大紹介！ 第1026回
10gでここまでできる。DJIのワイヤレスマイク「Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」が22%オフ
2026年01月14日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonセール】DJI 超軽量ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」登場！
動画を撮ってみると、映像は悪くないのに、あとで音が気になることがあります。特に屋外や人の声を中心に撮る場合は、あとから気づくことも多いところ。
DJIのワイヤレスマイク「Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」は、トランスミッター約10gと軽く、サイズもかなり控えめ。細かい設定を詰めなくても、使い始めやすい構成になっています。
現在Amazonでは、参考価格16,500円から22%オフの12,949円で販売されています。音まわりが気になっていた方は一度チェックしてみてもいいかも。
DJI 超軽量ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」の魅力
① 約10gの超軽量トランスミッター
DJI Mic Miniは、トランスミッター1台あたり約10gの軽量設計。襟元に装着しても目立ちにくく、クリップとマグネットの両方に対応します。ワイヤレスならではの自由度で、Vlogやインタビュー撮影でも自然な見た目を保てます。
② 2段階ノイズキャンセリングと最大400m伝送
ベーシックと強の2段階ノイズキャンセリングを搭載。最大400mのワイヤレス伝送距離に対応し、距離のある撮影でも安定した音声収録が可能です。入力音量が大きい場合に自動で制限する機能も備えています。
③ 最大48時間運用とDJI機器との連携
充電ケース併用で最大48時間のバッテリー駆動に対応。DJI OsmoAudioを使用すると、トランスミッターをレシーバーなしでOsmo Pocket 3やOsmo Action 4などの対応機器に接続でき、機材構成をシンプルにまとめられます。
お買い得価格で手に入る！
約10gの装着感、ノイズキャンセリング、長距離伝送、長時間運用と、動画撮影や配信で求められる要素を過不足なくカバーする、ワイヤレスマイクです。スマホやカメラ撮影の音質を効率よく見直したい人にとって、この価格は見逃せないはず。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
-
第1025回
トピックスMac mini M4の下、空いてますか？ UGREENドックが19％オフ
-
第1024回
トピックス【11％オフで79,800円】14型FHD・メモリ16GB構成のLenovo「IdeaPad Slim 3」Amazon限定モデルがセール中
-
第1024回
トピックス高密度ナイロンで軽くて丈夫。いつでも使えるサイズ感のバッグ ザ・ノース・フェイス「Pyrenees Shoulder S」が37%オフ！
-
第1023回
トピックス2万円台で選べるダイソン。ベストセラー1位「V8 Origin」が34％オフ
-
第1022回
トピックス起動時にR2-D2の音声でテンションMAX、音質も抜かりなし オーディオテクニカの重低音ワイヤレスが35％オフ
-
第1021回
トピックス45枚刃で深剃り×肌ケア両立の電動シェーバーが40%オフはデカい フィリップスの7000シリーズ「S7882／16」セール中
-
第1020回
トピックス3画面対応・10Gbps転送・100W給電。UGREEN「Revodok Pro 314」14-in-1ドックが30％オフ
-
第1020回
トピックスまるで魔法びんの温かさ！サーモスが作った「起毛であったかルームソックス」が10%オフ！
- この連載の一覧へ