Amazonセール情報大紹介！ 第1031回
音で選ぶなら有線 ゼンハイザー「IE 200」が25％オフ17,800円
2026年01月15日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonセール】ゼンハイザー（Sennheiser）有線カナル型イヤホン「IE 200」登場！
ワイヤレスイヤホンが主流となった現在でも、「音をしっかり聴くなら有線がいい」と感じている人は少なくありません。ゼンハイザーの有線イヤホン「IE 200」は、そうしたニーズに応えるモデルとして展開されている1本で、現在Amazonでは25％オフの17,800円で購入できます。
誕生から15年以上の歳月を経たTrueResponseトランスデューサーを搭載し、イヤーピースの位置を2段階で選べるデュアルチューニングシステムにより、音質のバランスを調節できます。
ゼンハイザー（Sennheiser）有線カナル型イヤホン「IE 200」の魅力
① 歪みを抑え、ローからハイまで滑らかにつながるサウンド
IE 200は、歪みを抑え、ローからハイまで全ての周波数帯域を滑らかにつなぐことを特徴とする有線イヤホンです。
② イヤーピース位置を選べるデュアルチューニングシステム
イヤーピースの位置を2段階で選べるデュアルチューニングシステムを搭載。オープンポジションでは開放的なサウンドに、クローズ（スタンダード）ポジションでは密閉性を高め、低域を強調します。
③ 軽量設計と付属品の充実で装着しやすい
本体重量は約4g。シリコンとフォームのイヤーピースがそれぞれS・M・Lの3サイズ付属し、調節可能なイヤーフックも備えています。ケーブルは120cmのブレードタイプを採用し、端子はMMCX（ゼンハイザー独自形状）です。
お買い得価格で手に入る！
ゼンハイザー「IE 200」は、歪みを抑えたクリアな音と、イヤーピース位置で音の傾向を調整できる柔軟さを備えた有線イヤホンです。25パーセントオフの17,800円という価格は、有線イヤホンの音質を改めて見直したい人にとって、気になる価格。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1031回
トピックス超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF
-
第1030回
トピックス3.2K・144Hz対応の11.2インチが5万円を切る Xiaomi Pad 7が9％オフ
-
第1029回
トピックス使い分けが速いPCって、けっこう助かる。MSI「Summit E13 AI Evo」が14％オフ
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
-
第1026回
トピックス10gでここまでできる。DJIのワイヤレスマイク「Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」が22%オフ
-
第1026回
トピックス【68%オフ】寒い日は“とりあえずこれ”アディダスのユーティリティーパーカーが5,275円！ 複数ポケットとゆったりシルエットで使いやすい
-
第1025回
トピックスMac mini M4の下、空いてますか？ UGREENドックが19％オフ
-
第1024回
トピックス【11％オフで79,800円】14型FHD・メモリ16GB構成のLenovo「IdeaPad Slim 3」Amazon限定モデルがセール中
-
第1024回
トピックス高密度ナイロンで軽くて丈夫。いつでも使えるサイズ感のバッグ ザ・ノース・フェイス「Pyrenees Shoulder S」が37%オフ！
- この連載の一覧へ