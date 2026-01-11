このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

T教授の「戦略的衝動買い」 第859回

“1987の記憶を首から提げる” KODAK Charmeraを衝動買い

2026年01月11日 12時00分更新

文● T教授、撮影● T教授、編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

コダックのキーホルダー型カメラを衝動買い

　昨年発売されて、瞬時に蒸発したとネットで話題のミニカメラ「KODAK Charmera キーチェーンデジタルカメラ」。ガチャと同じような「ブラインドボックス販売」で、6種類（うちシークレット1種）の外観デザインのうちどれが入っているかわからない方式での販売だ。

キーチェーンデジタルカメラ

話題のコダックのキーホルダーにもなるトイカメラを衝動買い

　届いたパッケージからは、レッドのCharmera本体、USBケーブル（充電兼データ転送用）、キーチェーン、ヴィンテージ調の商品カードが出てきた。カードには大きく「1987」と印刷されているが、これは1987年に発売されたKodakの使い捨てフィルムカメラ「FLING」をオマージュしたデザインなのだ。

　今回のCharmeraは当時のフィルムカメラの記憶をデジタルで再構成したシリーズの意味合いを持つコンセプトなのだろう。筆者にとっては懐かしさと、「撮る→記録する」という原体験が呼び起こされる仕掛けでもある。

キーチェーンデジタルカメラ

1987年に登場した使い捨てカメラをオマージュしたデザインなのだ

　日本だけではなく、最近はさまざまなミニカメラが世界的に流行っており、筆者もすでに数台は所持している。この原稿が掲載される頃にはまた新たなモデルもコレクションに加わっているはずだ。Charmeraのサイズは実測で約58×24×20mm程度、クレジットカードの上に置いても2台は完全に隠れてしまうほどの超小型だ。重量は実測で約21gと軽量で、キーチェーンやネックストラップで気軽に持ち歩ける。

キーチェーンデジタルカメラ 　
キーチェーンデジタルカメラ 　
キーチェーンデジタルカメラ

小型のトイカメラはすでに複数購入済み。重量は約21gと非常に軽い

128GBのmicroSDカードを入れておくとひたすら撮影できる

　撮影データの記録にはmicroSDカードを使用し、最大128GBまで対応している。これは同クラスのミニカメラとして十分な容量で、数千～数万枚の撮影が可能だ。microSDカードは底面のスロットに挿入する形で、本体背面の液晶では撮影枚数や再生画像を確認できる。撮影画像の解像度は1440×1080でフルHD（1920×1080）より横幅の狭い、4：3のアスペクト比（縦横比）になっている。

キーチェーンデジタルカメラ 　
キーチェーンデジタルカメラ

底部から挿入するmicroSDに写真を記録する

　データの取り込み・充電は付属のUSBケーブルを使う。なぜかこのスマホ時代に両端がUSB Type-AーUSB Type-Cケーブルが用意されており、スマホ直結には不向きな構成だ。筆者は以前購入した日本のミニトイカメラに付属していたType-C変換アダプタだけを使ってGalaxy Z Fold7に直結している。小型アダプタを介することでスマホ側からの画像転送もスムースだ。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン