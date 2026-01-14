「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ブラウン 電動歯ブラシ「オーラルB iO4S iOG41B60BK」登場！

ブラウンの電動歯ブラシ「オーラルB iO4S iOG41B60BK」が、Amazonでタイムセール対象となっています。参考価格17,380円のところ、現在は17%オフの14,500円で購入可能です。

オーラルB iO4Sは、歯科クリーニング器具に着想を得た丸型回転ブラシを採用した電動歯ブラシです。回転式電動歯ブラシのカテゴリーでベストセラー1位を獲得した人気アイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

ブラウン 電動歯ブラシ「オーラルB iO4S iOG41B60BK」の魅力

① 4モード搭載で使い分けしやすい

iO4Sは、「標準クリーン」「やわらかクリーン」に加え、「超やわらかクリーン」「ホワイトニングモード」を搭載した4モード構成。毎日のブラッシングはもちろん、歯ぐきの状態が気になるときなど、用途に応じてモードを切り替えて使えるのが特徴です。

② 丸型回転ブラシで奥歯や歯ぐきのキワまで狙いやすい

歯科クリーニング器具に着想を得た丸型回転ブラシを採用。歯を1本1本包み込むように当てられる構造で、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢除去を狙いやすい設計とされています。手磨きから切り替えた際に違いを感じやすい点も特徴です。

③ ブラシ圧をガイドする押し付け防止センサー

押し付け防止センサーが、適切なブラシ圧を3色で表示。力を入れすぎるのを防ぎながら磨けます。さらに、ブラシ交換時期を知らせるリマインダーや、Bluetoothによるアプリ連動にも対応しており、日々のケアを続けやすい工夫が盛り込まれています。

お買い得価格で手に入る！

オーラルB iO4Sは、丸型回転ブラシによる分かりやすい磨き心地と、4モードによる使い分けを備えた電動歯ブラシです。タイムセールで14,500円となっており、iOシリーズを初めて検討する人にも選びやすいモデルです。