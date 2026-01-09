ドラガミゲームスは1月9日、ゾンビアクションゲーム『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition』および、恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition』の発売日が決定したと発表。

『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition』は2026年3月26日発売予定で、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに7590円。『LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition』は4月30日発売予定で、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに7590円だ。

なお、それぞれの発売日にはSwitch版をSwitch 2版で遊べるようにするアップグレードパスを発売予定。価格は各1100円となる。

■ポップでキュートなゾンビハンターがいよいよNintendo Switch2に登場！

発売時期を2026年初頭へ変更していた『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition』のパッケージ版およびダウンロード版の発売日が、2026年3月26日に決定。パッケージ版の予約受付は本日より開始している。

【日本国内向けのパッケージデザイン】

Nintendo Switch 2 Editionでは、Nintendo Switch版では実現できなかった多数のグラフィック表現を追加。さらにフレームレートも大幅に向上し、携帯モード・ドックモードともに常時60FPSでプレイ可能となっている。より快適で爽快なゾンビハントアクションを楽しもう。

さらに、Nintendo Switch 2 Edition限定の新モード「ガンシューティングモード」を実装。本モードは「RePOPモード」または「ORIGINALモード」をクリアすることで解放される。

各ステージに設定された3つのWAVEでは、次々とゾンビが出現しジュリエットに襲いかかってくる。プレイヤーはチェーンソーブラスターを固定砲台として操作し、迫り来るゾンビを撃退していくミニゲーム形式のモードだ。

照準操作はJoy-Con 2のマウス操作にも対応し、これまでとは異なる操作感でゾンビハントを体験できる。

なお、Nintendo Switch版『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP』を持っている人向けに、アップグレードパスをマイニンテンドーストアにて販売予定。

■シリーズ最新作『LoveR Kiss Endless Memories』に、待望のNintendo Switch 2 Editionが登場！

昨年11月に発売された「LoveR」シリーズ最新作『LoveR Kiss Endless Memories』のNintendo Switch 2 Edition（パッケージ版／ダウンロード版）の発売日が、2026年4月30日に決定した。こちらもパッケージ版の予約受付を 本日より開始している。

【パッケージデザイン】

Nintendo Switch 2 Editionでは、PROフォトセッションの同時撮影人数が従来の2体から最大7体へと大幅に増加。さらに、グラフィック品質やフレームレートもNintendo Switch 2の性能にあわせて強化され、より快適で高品質な撮影体験を実現している。全編でJoy-Con 2のマウス操作に対応し、直感的な操作が可能だ。

また、Nintendo Switch版を持っている人向けにアップグレードパスを発売予定。すでに本作を楽しんでいるユーザーは、Nintendo Switch版のセーブデータおよびDLCをそのまま利用できる。

さらに、パッケージ版は初回購入特典として、新DLCコスチューム「レースクイーン（仮称）」が付属！ 今回は特別にそのラフデザインを公開しよう。スポーティでスタイリッシュ、そしてセクシーな新コスチュームに期待してほしい。

【新DLCコスチューム・ラフデザイン】

【ゲーム情報】

タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソー RePOP）

ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：アクション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）

※パッケージ版はPS5／Switch／Switch 2のみ。

発売日：

PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）

PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）

PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）

Siwtch 2：2026年3月26日予定

価格：

Switch／PS5／XSX|S／PC：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2：7590円（パッケージ版／ダウンロード版）※

※アップグレードパスは1100円。

CERO：Z（18才以上対象）

タイトル：LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：恋愛シミュレーション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年4月30日予定

価格：7590円（パッケージ版／ダウンロード版）

※アップグレードパスは1100円。

CERO：D（17才以上対象）

©2026 DRAGAMI GAMES All rights reserved.