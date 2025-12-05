ドラガミゲームスは12月5日、ゾンビアクションゲーム『ロリポップチェーンソーRePOP』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）］について、コスチュームデザインコンテストプロジェクトの進捗情報を公開した。

■コスチュームデザインコンテストの衣装デザインが、ついに実装!!

2025年9月2日から10月27日まで開催された『ロリポップチェーンソーRePOP』コスチュームデザインコンテスト。今回紹介するのは、Best Costume Awardsとしてユーザーに支持された「Cutie Zombie Hunter」コスチュームだ。

本デザインは12月中旬の無償アップデート後、ゲーム内に登場。季節はまもなくクリスマス！ ドラガミゲームスからのホットなプレゼントを楽しみにしよう。

＜デザインイラスト＞

＜3Dモデル＞

『ロリポップチェーンソーRePOP』コスチュームデザインコンテスト入賞作品は、今後も継続して実装される予定なので、本プロジェクトの続報に期待してほしい。なお、入賞したデザインについては、以下のURLより確認可能だ。

▼【ロリポップチェーンソーRePOP コスチュームデザインコンテスト結果ページ】

https://repop.lollipopchainsaw.com/jp/campaign/

■年末年始セールで『ロリポップRePOP』をお得に手に入れよう！

『ロリポップチェーンソーRePOP』ディスカウントキャンペーンを開催！ 新たに実装されるコスチュームでゲームをプレイするのに最適なこのチャンスをお見逃しなく。なお、プラットフォームごとにキャンペーンの開始および終了日時が異なるので、下記スケジュールを確認してほしい。

また、『ロリポップチェーンソーRePOP』以外のドラガミゲームス作品も、割引販売の対象。たとえばニンテンドーeショップで、9月に発売したSwitch 2専用ソフト『Relayer Advanced Definitive Edition』が、早くも30％オフに。こちらもあわせてチェックしよう。

【セール期間】

Nintendo Switch：2025年12月5日0時～12月31日23時59分

Xbox Series X|S／Xbox One：2025年12月5日9時～2026年1月4日8時59分

PC（Steam）：2025年12月5日3時～2026年1月6日3時

PlayStation 5／PlayStation 4：2025年12月22日0時～2026年1月7日23時59分

※日程はすべて日本時間です。

【ゲーム情報】

タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソー RePOP）

ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：アクション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）

※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。

発売日：

PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）

PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）

PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）

Siwtch 2：2026年初頭※

※Switch 2 Editionへのアップグレードパスも同日に配信予定。

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

©2024 DRAGAMI GAMES All rights reserved.