第一弾は12月中旬に無償アップデート配信！
『ロリポップチェーンソーRePOP』にてファンがデザインしたコスチュームをゲームに実装決定！セールも開催中
ドラガミゲームスは12月5日、ゾンビアクションゲーム『ロリポップチェーンソーRePOP』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）］について、コスチュームデザインコンテストプロジェクトの進捗情報を公開した。
■コスチュームデザインコンテストの衣装デザインが、ついに実装!!
2025年9月2日から10月27日まで開催された『ロリポップチェーンソーRePOP』コスチュームデザインコンテスト。今回紹介するのは、Best Costume Awardsとしてユーザーに支持された「Cutie Zombie Hunter」コスチュームだ。
本デザインは12月中旬の無償アップデート後、ゲーム内に登場。季節はまもなくクリスマス！ ドラガミゲームスからのホットなプレゼントを楽しみにしよう。
＜デザインイラスト＞
＜3Dモデル＞
『ロリポップチェーンソーRePOP』コスチュームデザインコンテスト入賞作品は、今後も継続して実装される予定なので、本プロジェクトの続報に期待してほしい。なお、入賞したデザインについては、以下のURLより確認可能だ。
▼【ロリポップチェーンソーRePOP コスチュームデザインコンテスト結果ページ】
https://repop.lollipopchainsaw.com/jp/campaign/
■年末年始セールで『ロリポップRePOP』をお得に手に入れよう！
『ロリポップチェーンソーRePOP』ディスカウントキャンペーンを開催！ 新たに実装されるコスチュームでゲームをプレイするのに最適なこのチャンスをお見逃しなく。なお、プラットフォームごとにキャンペーンの開始および終了日時が異なるので、下記スケジュールを確認してほしい。
また、『ロリポップチェーンソーRePOP』以外のドラガミゲームス作品も、割引販売の対象。たとえばニンテンドーeショップで、9月に発売したSwitch 2専用ソフト『Relayer Advanced Definitive Edition』が、早くも30％オフに。こちらもあわせてチェックしよう。
【セール期間】
Nintendo Switch：2025年12月5日0時～12月31日23時59分
Xbox Series X|S／Xbox One：2025年12月5日9時～2026年1月4日8時59分
PC（Steam）：2025年12月5日3時～2026年1月6日3時
PlayStation 5／PlayStation 4：2025年12月22日0時～2026年1月7日23時59分
※日程はすべて日本時間です。
【ゲーム情報】
タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソー RePOP）
ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：アクション
販売：ドラガミゲームス
開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）
※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。
発売日：
PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）
PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）
PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）
Siwtch 2：2026年初頭※
※Switch 2 Editionへのアップグレードパスも同日に配信予定。
価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）
©2024 DRAGAMI GAMES All rights reserved.