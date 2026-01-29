新システム「アイテムアタッチ」機能を実装！
バレンタインデーをテーマにしたアイテムを多数追加！『LoveR Kiss EM』アップデート第2弾を配信決定
ドラガミゲームスは1月29日、恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories』［Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite／DMM GAMES）］において、アップデート第2弾の配信が決定したと発表。
■アップデート内容①
新機能「アイテムアタッチ」システムを実装！
本アップデートにより、PROフォトセッションモードに新システム「アイテムアタッチ」機能を追加。これまで、キャラクターがアイテムを手に持っているように見せるためには、細かな位置調整が必要だったが、本機能ではアイテムがキャラクターの手・足・頭・胸など指定した部位に自動追従する。
これにより、アイテムを“持つ”“身につける”といったシーンを、より手軽かつ自然に撮影できるようになる。
■アップデート内容②
新規撮影ロケーション「バレンタインルーム」を追加！
新たな撮影ロケーションとして「バレンタインルーム」を実装。本ロケーションは「リリカルルーム」をベースに、ピンクを基調とした壁紙やハート型バルーン、クッションなどを配置した、バレンタインデーの雰囲気あふれる特別な空間となっている。
同時に実装されるバレンタインデーイベントアイテムとの相性も良く、甘くキュートなフォトセッションを楽しむことが可能だ。
■アップデート内容③
PROフォトセッション用アイテムを追加実装！
PROフォトセッションで使用できる新規フォトアイテムとして、バレンタインデーをテーマにしたチョコレートやクッキー、さらに節分をテーマにしたアイテムを追加。
＜追加フォトアイテム＞
●バレンタインチョコレート
●クッキー
●焼きたてクッキー
●ラヴァーズ・ボウ
●ラヴァーズ・アロー
●升入り豆
●豆
●金棒
このほか、約30種類のフォトフレームと約80種類のスタンプも実装予定。バレンタインデーモチーフに加え、冬をテーマにした華やかなデザインや、汎用的に使える文字スタンプなど、多彩な演出が可能なラインアップとなっている。
■気になるアップデート第2弾の配信日は……？
新システム「アイテムアタッチ」や、バレンタインデーをテーマにしたロケーション・フォトアイテムを含むアップデート第2弾は、2026年2月上旬に配信予定。
今回紹介した内容は、ドラガミゲームス公式YouTubeチャンネルにて公開中の紹介動画でも見られるので、あわせてチェックしてほしい。
URL：https://youtu.be/oZ5OWDsPEPI
【ゲーム情報】
タイトル：LoveR Kiss Endless Memories
LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：恋愛シミュレーション
販売：ドラガミゲームス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite／DMM GAMES）
発売日：
Switch／PC：発売中（2025年11月27日）
Switch 2： 2026年4月30日予定
価格：
Switch／PC：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch 2：7590円（パッケージ版／ダウンロード版）★
★アップグレードパスは1100円。
CERO：D（17才以上対象）
©SweetOne_KG、©Dragami_Games