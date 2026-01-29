ドラガミゲームスは1月29日、恋愛シミュレーションゲーム『LoveR Kiss Endless Memories』［Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite／DMM GAMES）］において、アップデート第2弾の配信が決定したと発表。

■アップデート内容①

新機能「アイテムアタッチ」システムを実装！

本アップデートにより、PROフォトセッションモードに新システム「アイテムアタッチ」機能を追加。これまで、キャラクターがアイテムを手に持っているように見せるためには、細かな位置調整が必要だったが、本機能ではアイテムがキャラクターの手・足・頭・胸など指定した部位に自動追従する。

これにより、アイテムを“持つ”“身につける”といったシーンを、より手軽かつ自然に撮影できるようになる。

■アップデート内容②

新規撮影ロケーション「バレンタインルーム」を追加！

新たな撮影ロケーションとして「バレンタインルーム」を実装。本ロケーションは「リリカルルーム」をベースに、ピンクを基調とした壁紙やハート型バルーン、クッションなどを配置した、バレンタインデーの雰囲気あふれる特別な空間となっている。

同時に実装されるバレンタインデーイベントアイテムとの相性も良く、甘くキュートなフォトセッションを楽しむことが可能だ。

■アップデート内容③

PROフォトセッション用アイテムを追加実装！

PROフォトセッションで使用できる新規フォトアイテムとして、バレンタインデーをテーマにしたチョコレートやクッキー、さらに節分をテーマにしたアイテムを追加。

＜追加フォトアイテム＞

●バレンタインチョコレート

●クッキー

●焼きたてクッキー

●ラヴァーズ・ボウ

●ラヴァーズ・アロー

●升入り豆

●豆

●金棒

このほか、約30種類のフォトフレームと約80種類のスタンプも実装予定。バレンタインデーモチーフに加え、冬をテーマにした華やかなデザインや、汎用的に使える文字スタンプなど、多彩な演出が可能なラインアップとなっている。

■気になるアップデート第2弾の配信日は……？

新システム「アイテムアタッチ」や、バレンタインデーをテーマにしたロケーション・フォトアイテムを含むアップデート第2弾は、2026年2月上旬に配信予定。

今回紹介した内容は、ドラガミゲームス公式YouTubeチャンネルにて公開中の紹介動画でも見られるので、あわせてチェックしてほしい。

URL：https://youtu.be/oZ5OWDsPEPI

【ゲーム情報】

タイトル：LoveR Kiss Endless Memories

LoveR Kiss Endless Memories Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：恋愛シミュレーション

販売：ドラガミゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（GOG.com／DLsite／DMM GAMES）

発売日：

Switch／PC：発売中（2025年11月27日）

Switch 2： 2026年4月30日予定

価格：

Switch／PC：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2：7590円（パッケージ版／ダウンロード版）★

★アップグレードパスは1100円。

CERO：D（17才以上対象）

©SweetOne_KG、©Dragami_Games