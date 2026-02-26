ドラガミゲームスは2月26日、ゾンビアクションゲーム『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition』について、2026年3月26日を予定していた本作の発売日を、5月28日へ延期すると発表。

今回の延期は、Nintendo Switch 2版の開発に加え、現在発売中のNintendo Switch版に対しても大幅な修正が必要であることが判明したため、やむを得ず変更することになったという。

また、同日に配信を予定していた無料追加コスチューム「バーレスクバニー」についても、本作の発売延期にともない、配信日時を変更するとのこと。

同社は、「本作の発売およびアップデートを心待ちにしてくださっている皆さまには、多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。」と述べている。

■「バーレスクバニー」を含む、今後のアップデート配信スケジュールについて

昨年9月2日から10月27日に実施した『ロリポップチェーンソーRePOP』コスチュームデザインコンテストの入賞作品については、当初「バーレスクバニー」の実装後に順次配信を行うと案内していた。

しかし、今回の発売延期にともない、後発予定だったアップデートを前倒しで配信することに決定。これは、本作を応援するファンへ、少しでも早く新たなコンテンツを届けたいという考えによるものだという。

次回のアップデートでは、コスチュームデザインコンテスト入賞作品第2弾となる「Die Hard Patriot」を配信予定。アメリカ国旗をモチーフにしたビキニとホットパンツが印象的な、インパクトのある個性的なデザインとなっている。

＜Die Hard Patriot デザインイラスト＞

＜Die Hard Patriot 3Dモデル＞

本コスチュームは2026年3月上旬の配信を予定している。対象プラットフォームはPlayStation版／Xbox版／PC版となる。

Nintendo Switch版については、Nintendo Switch 2 Editionの開発と競合するため、入賞コスチュームの配信は『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition』の発売後の実装となるとのこと。

また、今後配信予定の入賞コスチューム「Succubus Juliet」および「Kogal」についても現在鋭意制作中。開発進捗を確認できる画像を用意したので、ぜひチェックしよう。

＜Succubus Juliet 3Dモデル＞

＜Kogal 3Dモデル＞

今後の配信日時を含む詳細情報については、同社の公式X（@Dragami_Games）にて、決定次第発表するという。続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソー RePOP）

ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：アクション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）

※パッケージ版はPS5／Switch／Switch 2のみ。

発売日：

PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）

PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）

PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）

Siwtch 2：2026年5月28日予定

価格：

Switch／PS5／XSX|S／PC：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2：7590円（パッケージ版／ダウンロード版）※

※アップグレードパスは1100円。

CERO：Z（18才以上対象）

©2026 DRAGAMI GAMES All rights reserved.