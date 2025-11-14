ドラガミゲームスは11月14日、Nintendo Switch 2で発売予定のゾンビアクションゲーム『LOLLIPOP CHAINSAW RePOP Nintendo Switch 2 Edition』について、発売日を2025年11月から延期すると発表。新たな発売時期は、2026年初頭予定だ。

●発売延期のお知らせとお詫び 本作は当初、ダウンロード版のみの配信を予定しておりましたが、タイトル発表後にパッケージ版の発売について検討を重ね、複数のパブリッシャーさまのご協力を得て、複数地域向けにフィジカルパッケージ版を発売する運びとなりました。 そのため、ダウンロード版とパッケージ版の発売日を統一するべく、発売延期を決定いたしました。発売を心待ちにしてくださっている皆様をさらにお待たせすることとなり、誠に心苦しく存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■Nintendo Switch 2 Editon限定！新モードの発表

Nintendo Switch 2 Edition限定の新モード「ガンシューティングモード」を発表！

本モードでは、主人公ジュリエットが常時チェンソーブラスターを装備し、銃撃のみでゾンビハンティングを行う。ステージ各所にはゾンビの大群が押し寄せる「WAVE」が設定されており、肩越し視点で照準を操作しながらゾンビを殲滅していく新たなゲーム体験を楽しむことが可能だ。

さらに、既定のルートに沿ってステージを次々と攻略していくライドレール型シューティング要素を取り入れており、従来のプレイスタイルとは異なる新鮮な体験を提供する。

なお、本モードはNintendo Switch 2の「Joy-Con 2」によるマウス操作に対応しており、より直感的な操作感を実現。「オリジナルモード」または「RePOPモード」をクリアすることで解放され、本モードはプレイ可能となる。

同社は、ユーザーにより充実したゲーム体験を届けられるよう、引き続き開発・準備を進めていくという。本作の発売まで、今しばらく待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：LOLLIPOP CHAINSAW RePOP（ロリポップチェーンソー RePOP）

ロリポップチェーンソー RePOP Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：アクション

販売：ドラガミゲームス

開発：ドラガミゲームス＆オリジナルスタッフ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／DLsite）

※パッケージ版はPlayStation 5／Nintendo Switchのみ。

発売日：

PC（Steam／DLsite）：配信中（2024年9月12日）

PS5／XSX|S／Switch：発売中（2024年9月26日）

PS4／Xbox One：配信中（2024年12月2日）

Siwtch 2：2026年初頭※

※Switch 2 Editionへのアップグレードパスも同日に配信予定。

価格：6490円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

©2024 DRAGAMI GAMES All rights reserved.