夕方ヒゲが気になる人向けブラウンシリーズ8洗浄機付きが42％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ブラウン 電気シェーバー「シリーズ8 8560cc（洗浄機付き／Amazon限定モデル）」登場！

ブラウンの電気シェーバー「シリーズ8 8560cc（洗浄機付き／Amazon限定モデル）」がAmazonのタイムセール対象です。過去価格42,800円のところ、42%オフの24,800円で販売中です。

4+1カットシステム、音波振動テクノロジー、人工知能テクノロジー、5 in 1アルコール洗浄システムを備えた、清潔運用しやすいセット構成がポイントです。

ブラウン 電気シェーバー「シリーズ8 8560cc（洗浄機付き／Amazon限定モデル）」の魅力

① 音波振動×人工知能テクノロジーで、深剃りと肌へのやさしさを両立

毎分10,000回の音波振動が肌との摩擦を抑え、人工知能テクノロジーがヒゲの濃さを読み取ってパワーを自動調整。濃いヒゲはしっかり、薄い部分はやさしく剃れるため、短時間でもムラの少ない仕上がりを狙えます。

② 4+1カットシステムで、あご下や鼻下まで密着

コンパクトな4+1カットシステムと可動ヘッドにより、凹凸のある顔のラインにも追従。剃り残しが出やすいあご下や首元まで深剃りしやすく、背面の進化したキワぞり刃で、もみあげやうぶ毛の手入れにも対応します。

③ 洗浄から充電まで任せられる、5 in 1アルコール洗浄システム

付属の5 in 1アルコール洗浄システムは、刃を洗浄して清潔に保ち、同時に充電まで行える設計。毎日、新品のような剃り心地を保ちやすいのが特長です。100％防水仕様で、お風呂剃りにも対応します。

お買い得価格で手に入る！

ブラウン「シリーズ8 8560cc」は、深剃り性能・肌への配慮・手入れのしやすさをバランスよくまとめた電動シェーバーです。タイムセールで42％オフの24,800円という価格は、洗浄機付きモデルを検討している人にとって現実的で選びやすいライン。ぜひこの機会にチェックしてみてください。