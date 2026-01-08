Amazonセール情報大紹介！ 第1003回
派手さはない、でも安心感はあるノートPC。Office 2024搭載「LAVIE N15」が20％オフ
2026年01月08日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】NEC ノートPC「LAVIE N15（2025年夏モデル）」登場！
NECの国内生産ノートPC「LAVIE N15（2025年夏モデル）」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格118,300円のところ、20%オフの94,800円で販売中です。
15.6型フルHDディスプレイに、第13世代インテル U300 プロセッサー、メモリ 8GB、SSD 256GBを搭載。さらにMicrosoft 365 Basic＋Office Home ＆ Business 2024を標準で備えた構成です。Office搭載モデルとしては、構成と価格のバランスが非常に分かりやすい1台です。
NEC ノートPC「LAVIE N15（2025年夏モデル）」の魅力
① 15.6型フルHDのIPS液晶を採用
広視野角の「スーパーシャインビューLED IPS液晶」を搭載。作業領域が広く、文書作成やWeb閲覧を快適に行えます。
② Office 2024を標準搭載
Microsoft 365 Basic＋Office Home&Business 2024をプリインストール。購入後すぐに実務や学習用途で使える構成。
③ 国内生産モデル＋充実の端子類
USB Type-C、Type-A、HDMI、有線LANなどを装備。変換アダプタに頼らず周辺機器と接続でき、国内生産モデルとして安心感。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home
【ディスプレイ】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（広視野角）、フルHD（1920×1080）
【バッテリー駆動】約12.5時間
【CPU】第13世代 インテル U300 プロセッサー（最大4.40GHz）
【メモリ】8GB（8GB×1、最大32GB）
【ストレージ】SSD 256GB（PCIe）
【インターフェイス】USB Type-C（USB 3.2 Gen2）×1、USB Type-A（USB 3.2 Gen1）×2（うち1ポートはパワーオフUSB充電対応）、HDMI出力端子×1、有線LAN（RJ45）×1、ヘッドフォンマイクジャック（3.5mm・4極）×1
【通信機能】Wi-Fi 6E（IEEE 802.11ax／ac／a／b／g／n）、Bluetooth 5.3
お買い得価格で手に入る！
NEC「LAVIE N15」は、15.6型の大画面、Office 2024搭載、国内生産という分かりやすい強みを備えたスタンダードノートPCです。文書作成や日常用途を想定した堅実な構成に、20％オフで94,800円という価格が加わり、初めての1台としても、買い替え用としても選びやすい、安心感重視の1台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
