片足240gの衝撃！ ミズノ「エスペランザー2」が20％OFF。幅広＆極厚クッションで長時間歩いても疲れにくい！

片足240g!? MIZUNOのエスペランザー2が20%オフ！

「長時間歩くと足が疲れやすい」「幅広の靴じゃないと足が痛くなる」……そんな悩みをお持ちではありませんか？

驚きの軽さ×クッション性×ゆったりした履き心地で支持されるMIZUNOのエスペランザー2が20%オフの5,541円で、Amazonにて割引販売中！

日々のウォーキングから通勤・通学まで、マルチに活躍する一足の魅力を詳しくご紹介します。

※重量は27.0cm片方の計測値です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

MIZUNOのエスペランザー2の特徴

驚くほどの「軽さ」で足取りスムーズ

片足約240g（27.0cmの場合）という軽量設計を実現。履いていることを感じさせないような軽さで、長時間のウォーキングやランニングでも疲れにくいのが魅力です。

「やわらかさ」が足への負担を軽減

ミッドソールには、高いクッション性を誇る素材「SOFTIERFOAM+」を搭載。クッション性が高く、着地時の衝撃を優しく吸収してくれます。

ゆったり履ける「4E相当の幅広設計」

足幅が広めの方でも安心の4E相当のワイド設計です。締め付け感の少ないゆったりとした履き心地で、リラックスしてトレーニングを楽しめます。

夜間も安心の「再帰反射テープ」

光を反射する再帰反射テープを配置。夜間のランニングやウォーキングでも周囲に存在を知らせやすく、安全面にも配慮されています。

まとめ

参考価格：6,930円

現在の価格：5,541円［20%OFF］

驚くほど軽くて、どこまでも歩きたくなるMIZUNOのエスペランザー2。

毎日の一歩を支えてくれる一足を、この機会にチェックしてみましょう。

