起毛＆中綿で足元ポカポカ！ ニューバランスのウィンターシューズ「CARAVAN MOC MULE」が30%オフ！
2026年01月07日 17時00分更新
冬の足元の味方！ ニューバランスのCARAVAN MOC MULEが30%オフ！
冬場にサンダル感覚で気軽に履けるニューバランスのウィンターシューズ「CARAVAN MOC MULE」が30%オフの6,559円で、Amazonにて割引販売中！
履き口裏から中敷き表面にかけて長い起毛材で足元がふわふわで快適にサポート。冬のサンダルとして一つ持っておくと重宝しそうです！この機会にチェックしてみましょう。
ニューバランスのCARAVAN MOC MULEの特徴
CARAVAN MOC MULEは、冬場にサンダル感覚で気軽に履ける防寒シューズです。
起毛＆中綿で驚きの暖かさ
履き口から中敷きまで「長い起毛素材」を採用し、足元をふわふわに包み込みます。
また、中綿には「PRIMALOFT（プリマロフト）」を搭載し、雨に濡れても保温性が落ちにくい設計になっています。
多彩なシーンで活躍できるシンプルさ
どんな服装にも合わせやすい定番色から、アウトドア映えするカラーまでラインアップが魅力的です。
近所への買い物からキャンプ、アウトドアレジャーまで幅広く対応できるデザインやカラー展開が好評です。
まとめ
参考価格：9,350円
現在の価格：6,559円［30%OFF］
冬本番、サッと手早く履けるサンダルとして大活躍するニューバランスのCARAVAN MOC MULE。
「ちょっとそこまで」の外出でも、足元が冷えないだけで冬の寒さのストレスがかなり和らぎます。
本格的な寒さが続くこれからの季節に向けて、お得なうちに一足備えておきませんか？
