iPhone 17eに新MacBook!? 2026年春もアップルから新製品発表続々 第7回

Nothingが新型スマホ「Nothing Phone (4a)」実機を公開！ ピンクカラーに惚れた！

2026年03月03日 20時00分更新

文● 山根康宏　編集● ASCII

　Nothingは3月5日（現地時間）に、ロンドンで新製品発表会を開催予定。登場するのはすでに公表されていて「Nothing Phone (4a)」だ。スペイン・バルセロナで開催中のMWC 2026（以下、MWC26）の自社ブースでは発表会に先駆け、ショーケースに入った状態で同モデルの展示が見られた。

Nothing

Nothing Phone (4a)のピンクカラーの実機がMWC会場に登場！

背面デザインが変わった「Nothing Phone (4a)」
このピンクは素晴らしい！

　Nothing Phone (4a)の正式なスペックはまだ公開されておらず、MWC26のブースでの展示もショーケースの中に実機を立てた状態での公開であり、まずは外観を見てもらうという展示スタイルだった。しかしNothingのモデルとして初となるピンクカラーの実機が公開されたのは今回が最初であり、来場者の多くの目を引き付けていた。

Nothing

MWC26のNothingブース

　現時点でNothingからアナウンスされているのはチップセットにSnapdragonを採用することのみ。カメラ性能やバッテリー容量などは不明。背面を見るとカメラは3眼構成であり、2＋1という配列になっている。カメラの右側には縦棒状のドットディスプレーのようなものが見えるが、これが光で通知を行うGlyph Barだ。

Nothing

ホワイトモデルの背面

　本体の側面は角を立てたシャープな形状、歴代モデルと同等の仕上げだ。右側面にはボリュームキーと電源キー、左側面にあるのはEssential Spaceを呼び出すためのEssential Keyだと思われる。

Nothing

本体の形状は歴代機と同等

Nothing

Nothingのベーシックカラーともいえる色合いだ

Nothingユーザーの裾野を広げるピンクカラー

　ピンクカラーのモデルは来場者を多く惹きつけていた。これからの春の季節にマッチした色でもある。

Nothing

ピンクカラーの背面

Nothing

フレームもピンクだ

Nothing

春らしいカラーである

ブルーは鮮やかな色合いでこちらもイイ！

　Nothing Phoneのブルーのモデルは、過去にNothing Phone (3a)とNothing Phone (3a) Liteにもあった。Nothing Phone (4a)のブルーカラーはより青の色味が濃くなり、鮮やかさが増したように感じられる。

Nothing

ブルーカラーの背面

Nothing

鮮やかなブルー

Nothing

ピンクと同様にこのカラーも人気があった

ベーシックなブラックモデル

　ブラックはNothing Phoneのホワイトと合わせ、基本カラーと言える製品だ。Glyph Barによる通知はこのブラックモデルが最も映えそうである。

Nothing

ブラックカラーの背面

Nothing

これもベーシックな色味

Nothing

Glyph Barの点灯の様子を見てみたい！

 

