1万円台で手に入る極上の履き心地！ニューバランス「CM996 / U996 現行モデル」がAmazonで20%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」が20%オフ！

ニューバランスを語る上で外せない不動の人気を誇る代表モデル「996」のオリジナルのシルエットを精緻に再現した「CM996 U996 現行モデル」が、現在Amazonにて20%OFFの13,904円で販売されています！

抜群のクッション性と洗練されたデザインは、デイリーユースから旅行まで幅広く活躍します。サイズ展開も豊富なので、家族やパートナーとの「お揃いコーデ」にもぴったりの一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランス「CM996 U996 現行モデル」が愛され続ける理由

ニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」。そのオリジナルのシルエットを精緻に再現した本モデルには、快適に歩くためのこだわりが詰まっています。

高級感漂うデザインと素材

アッパーには、質感の高いピッグスキンスウェードとメッシュを採用。足元を上品に演出するだけでなく、通気性とフィット感にも優れています。夜間の視認性を高める反射材（リフレクター）仕様の「Nマーク」もポイントです。

疲れにくい「C-CAP」ミッドソール

クッション性に優れた「C-CAP」を搭載した2層構造のミッドソールと、柔らかなPUインソールを採用。長時間の歩行でも疲れにくく、包み込まれるような履き心地を提供します。

抜群の安定感

かかと部には「CR（踵外側の安定板）」を搭載。着地時のグラつきを抑え、安定した歩行をサポートします。デザイン性と機能性を高次元で両立させた、まさに「間違いのない1足」です。

製品の特長

●ソール素材：ゴム底

●外装素材：天然皮革/合成繊維

●クロージャータイプ：レースアップ

●耐水レベル：非防水

まとめ

参考価格：17,380円

現在の価格：13,904円［20%OFF］

ニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」は、クッション性とデザイン性にも優れており、サイズ展開も豊富なので家族でお揃いの1足としても取り入れられます。

ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。