いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第52回

Nothing 初売り／ウィンターセール開催中！ CMF Phone 2 ProやCMF Watch 3 Proなどが対象

2026年01月06日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　Nothing公式ストアでは、初売り／ウィンターセールを開催中です。セール対象は、CMFブランドのスマートフォン「CMF Phone 2 Pro」をはじめ、ヘッドホンやイヤホン、スマートウォッチなど、注目アイテムが揃っています。

注目のおすすめセール製品

CMF Phone 2 Pro

47,800円 → 42,800円　約10％オフ

　コストパフォーマンスに優れた個性的なデザインが特徴のモデルです。

CMF Headphone Pro

15,800円 → 12,800円　約19％オフ

　アクティブノイズキャンセリング（ANC）や最大100時間の再生時間（ANCオフ時）を実現した、コストパフォーマンスの高いワイヤレスヘッドホンです。

CMF Watch 3 Pro

13,800円 → 11,800円　約14％オフ

　洗練されたデザインと13日間の長いバッテリー寿命を特徴とする、手頃な価格の高性能スマートウォッチです。

まとめ

　CMF Phone 2 Proを中心に、ヘッドホン・イヤホン・スマートウォッチといったCMFシリーズの製品がセール価格で掲載されています。CMFブランドのデバイスをまとめて検討したい人におすすめです。ぜひチェックしてみてください。

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。

