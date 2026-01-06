いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第52回
Nothing 初売り／ウィンターセール開催中！ CMF Phone 2 ProやCMF Watch 3 Proなどが対象
2026年01月06日 10時00分更新
Nothing公式ストアでは、初売り／ウィンターセールを開催中です。セール対象は、CMFブランドのスマートフォン「CMF Phone 2 Pro」をはじめ、ヘッドホンやイヤホン、スマートウォッチなど、注目アイテムが揃っています。
注目のおすすめセール製品
47,800円 → 42,800円 約10％オフ
コストパフォーマンスに優れた個性的なデザインが特徴のモデルです。
15,800円 → 12,800円 約19％オフ
アクティブノイズキャンセリング（ANC）や最大100時間の再生時間（ANCオフ時）を実現した、コストパフォーマンスの高いワイヤレスヘッドホンです。
13,800円 → 11,800円 約14％オフ
洗練されたデザインと13日間の長いバッテリー寿命を特徴とする、手頃な価格の高性能スマートウォッチです。
まとめ
CMF Phone 2 Proを中心に、ヘッドホン・イヤホン・スマートウォッチといったCMFシリーズの製品がセール価格で掲載されています。CMFブランドのデバイスをまとめて検討したい人におすすめです。ぜひチェックしてみてください。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
この連載の記事
-
第51回
トピックスPC本体＋周辺機器の福袋セットがアツい！ レノボ「年末年始セール」開催中
-
第50回
トピックス【初セール】HD-2D版「ドラクエI＆II」や「FFタクティクス」が初値引き！ スクエニ「HOLIDAY セール」が超豪華ラインアップで開催中
-
第49回
トピックス最大90％オフ！ コーエーテクモ「Holidayセール」開催中！「真・三國無双 ORIGINS」などが大幅割引
-
第48回
トピックスアディダス公式セール開催中！ 2025年秋冬アイテム＆定番スニーカーが対象
-
第47回
トピックス今年登場した話題のNothing Phone（3a）が15％オフ！ Nothing「ウィンターセール」開催中
-
第46回
トピックスデル「年末年始のおすすめ」セール！ 最新AI PCが最大25%オフ！
-
第45回
トピックスLG年内最後のセール！ 86型4Kテレビが20万円引き、憧れの衣類ケア機「Styler」も対象
-
第44回
トピックスアイリスオーヤマ公式通販「アイリスプラザ」アウトレットセール開催中！ 人気家電・訳あり商品がお得
-
第43回
トピックス人気のヘッドホンが最大50%オフ！ Skullcandy HOLIDAYセール開催中
-
第42回
トピックススーツケースからビジネスバッグまで最大50%オフ！ エース公式サイト「セール」開催中！
- この連載の一覧へ