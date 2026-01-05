Amazonセール情報大紹介！ 第957回
MacにMatch！クリエイティブを始めよう。17型モニター「MA270U」がAmazonスマイルSALEで11％OFF！
2026年01月05日 19時00分更新
ケーブル1本でMacBookの世界が広がる！BenQ Mac向けモニター「MA270U」がAmazonタイムセールで11％OFF！
Macとの親和性が高い3辺ベゼルレスでミニマルなデザインを採用。BenQ独自のMacカラーチューニング技術により、MacBookと接続しても違和感なく、拡張画面として快適に使用することができる「BenQ Mac向けモニター「MA270U」」が、Amazonセールに登場。
「BenQ Mac向けモニター「MA270U」」の過去価格は78,482円ですが、セールでは11％オフの69,800円という割引価格で手に入ります。
操作性から映像再現までBenQの圧倒的な技術力が活きるMac向けモニター
ディスプレイアシスタントアプリを起動すると、接続しているMacBookの画面に最適化するだけでなく、詳細設定から、MacBook AirやMacBook Proなどの選択から、M1/M2/M3といったApple製チップやIntelなどCPUチップごと、Macの年度ごとなどで、細かく調整可能！作業のしやすさと、見た目のMacとの一体感は特筆ものです。
「BenQ Mac向けモニター「MA270U」」が、11％オフの69,800円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！
