Amazonセール情報大紹介！ 第957回

MacにMatch！クリエイティブを始めよう。17型モニター「MA270U」がAmazonスマイルSALEで11％OFF！

2026年01月05日 19時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

AmazonでBenQ Mac向けモニター「MA270U」を入手

　Macとの親和性が高い3辺ベゼルレスでミニマルなデザインを採用。BenQ独自のMacカラーチューニング技術により、MacBookと接続しても違和感なく、拡張画面として快適に使用することができる「BenQ Mac向けモニター「MA270U」」が、Amazonセールに登場。

　「BenQ Mac向けモニター「MA270U」」の過去価格は78,482円ですが、セールでは11％オフの69,800円という割引価格で手に入ります。

操作性から映像再現までBenQの圧倒的な技術力が活きるMac向けモニター

　ディスプレイアシスタントアプリを起動すると、接続しているMacBookの画面に最適化するだけでなく、詳細設定から、MacBook AirやMacBook Proなどの選択から、M1/M2/M3といったApple製チップやIntelなどCPUチップごと、Macの年度ごとなどで、細かく調整可能！作業のしやすさと、見た目のMacとの一体感は特筆ものです。

　「BenQ Mac向けモニター「MA270U」」が、11％オフの69,800円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！

