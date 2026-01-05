ディースリー・パブリッシャーは1月5日、PlayStation Storeにて同社のタイトルが最大90％オフで購入できる「BIG WINTER SALE 第2弾」への提供ラインアップを公開。セール期間は、2026年1月21日まで。

本セールでは、話題の新作『ゼンシンマシンガール』DLC全部入りデラックスエディションが初登場で30％オフ。2026年3月31日まで付属する早期特典「お姉チャンバラコラボ衣装（2種）」もまとめてお得に入手できる大チャンスだ。

さらに『地球防衛軍6』『Ed-0: Zombie Uprising』『ラビリンス ライフ』デラックスエディションなどが大幅割引＆超お買い得となっている。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは下記のリストか、セールページを確認してほしい。

▼セールページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/event/361/

■セール対象タイトル（一部）

『ゼンシンマシンガール』

●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

通常価格：9460円 ⇒ セール価格：6622円（30％オフ）セール初登場！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRLDX000

※早期特典DLC「お姉チャンバラORIGIN 彩の戦闘服／咲の制服」は2026年3月31日まで付属します

※「彩の戦闘服」はデラックスエディション限定特典です

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

『地球防衛軍6』

●ゲーム本編

通常価格：8980円 ⇒ セール価格：3951円（56％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000

●シーズンパス（DLCセット）

通常価格：3960円 ⇒ セール価格：2772円（30％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6SEASONPASS05

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『Ed-0: Zombie Uprising』

●ゲーム本編

通常価格：3960円 ⇒ セール価格：990円（75％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006465/

©2022-2023 LANCARSE ©2022-2023 D3PUBLISHER

『ラビリンス ライフ』

●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

通常価格：8580円 ⇒ セール価格：1544円（82％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA14694_00-LABYRINTHLIFEDX0/

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

■全セール対象タイトルリスト