Amazonセール情報大紹介！ 第990回
7センサーで自動最適化するノイズキャンセリング！ Soundcore「Liberty 4 Pro」が20%オフ
2026年01月05日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonスマイルセール】Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）登場！
AnkerのオーディオブランドSoundcoreから、完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格19,990円のところ、20%オフの15,990円で販売中です。
「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」、2基ドライバーの「A.C.A.A 4.0」、ハイレゾ（LDAC）対応に加え、ケースのタッチバー＋スクリーンとイヤホン本体の感圧＆スワイプセンサーで、操作を直感的に完結できるのが特徴です。
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）の魅力
① 環境に合わせて最適化するノイズキャンセリング
7つのセンサーが環境音を1分間に180回検知し、状況に応じてノイズキャンセリングを自動調整。気圧変化や風切り音にも対応し、移動中でも安定した静けさを狙える設計です。
② 2基ドライバー＋LDAC対応で明瞭な音を再生
低音用10.5mm／中高音用4.6mmの2基ドライバーを組み合わせたA.C.A.A 4.0を採用。LDAC対応で、クリアさを重視した音作りが特徴です。
③ スクリーン搭載ケースで操作が直感的
充電ケースにタッチバーとスクリーンを搭載し、ノイズキャンセリングの強度（10段階）などをアプリなしで操作可能。イヤホン本体も感圧＆スワイプ操作に対応します。
お買い得価格で手に入る！
Soundcore「Liberty 4 Pro」は、自動最適化型ノイズキャンセリングと明瞭な音質設計、そしてケースだけで操作できる使いやすさが特徴の完全ワイヤレスです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第990回
トピックス【30%OFF】快適な履き心地とデザイン性を両立！ニューバランスの「ML725」がAmazonセールに登場！
-
第989回
トピックスデスク照明は“置かない”時代へ。BenQ「ScreenBar Pro」が10％オフで17,910円
-
第988回
トピックス2万円切りで花粉と乾燥にまとめて対応。シャープ「KC-S50W-W」が21％オフ
-
第987回
トピックス2万円台でこの完成度！ Anker「Solix C300」ポータブル電源が31%オフ
-
第987回
トピックス【GORE-TEX搭載】防風性×保温性バツグン！ザ・ノース・フェイスのEXビレイヤーパーカが18%オフ！
-
第986回
トピックスRyzen 5×16GB×15.3型、しかも1.6kg。NEC LAVIE N15Slimが17％オフ
-
第986回
トピックス着るだけで疲労回復をサポート！TENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」が10%オフ！
-
第985回
トピックス定番エネループ（単3×4本）が値下げ中！2,180円→1,960円で買い足しチャンス
-
第980回
トピックス売れてるのには理由がある。巻取りUSB-C内蔵Anker 25,000mAhが30%オフ
-
第979回
トピックスRyzen 7・16GB・1TBにOffice 2024付き。ASUS Vivobook 14（Amazon限定）が19%オフ
- この連載の一覧へ