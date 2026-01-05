このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第990回

7センサーで自動最適化するノイズキャンセリング！ Soundcore「Liberty 4 Pro」が20%オフ

2026年01月05日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonスマイルセール】Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）登場！

　AnkerのオーディオブランドSoundcoreから、完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格19,990円のところ、20%オフの15,990円で販売中です。

　「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」、2基ドライバーの「A.C.A.A 4.0」、ハイレゾ（LDAC）対応に加え、ケースのタッチバー＋スクリーンとイヤホン本体の感圧＆スワイプセンサーで、操作を直感的に完結できるのが特徴です。

アマゾンでAnker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）を入手

Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）の魅力

① 環境に合わせて最適化するノイズキャンセリング

　7つのセンサーが環境音を1分間に180回検知し、状況に応じてノイズキャンセリングを自動調整。気圧変化や風切り音にも対応し、移動中でも安定した静けさを狙える設計です。

② 2基ドライバー＋LDAC対応で明瞭な音を再生

　低音用10.5mm／中高音用4.6mmの2基ドライバーを組み合わせたA.C.A.A 4.0を採用。LDAC対応で、クリアさを重視した音作りが特徴です。

③ スクリーン搭載ケースで操作が直感的

　充電ケースにタッチバーとスクリーンを搭載し、ノイズキャンセリングの強度（10段階）などをアプリなしで操作可能。イヤホン本体も感圧＆スワイプ操作に対応します。

お買い得価格で手に入る！

　Soundcore「Liberty 4 Pro」は、自動最適化型ノイズキャンセリングと明瞭な音質設計、そしてケースだけで操作できる使いやすさが特徴の完全ワイヤレスです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。

