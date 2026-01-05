2万円台でこの完成度！ Anker「Solix C300」ポータブル電源が31%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonスマイルセール】Anker Solix C300 Portable Power Station登場！

Ankerのポータブル電源「Solix C300 Portable Power Station」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格34,990円のところ、31%オフの23,990円で販売中です。

288Whのポータブル電源で、AC最大300WやUSB-C最大140Wなどに対応。ストラップ付属で持ち運びを意識したモデルで、キャンプ・車中泊・停電対策・防災用途まで幅広く活躍します。

Anker Solix C300 Portable Power Stationの魅力

① 最短約1.1時間で満充電、USB-C最大140W対応

ACコンセントから最短約1.1時間で100%まで充電できるため、非常用でもアウトドアでも準備に時間がかかりません。USB-Cポートは最大140W出力に対応し、スマホやタブレットはもちろん、ノートPCの急速充電にも対応。

② 288Wh容量と8ポート構成

288Whのバッテリー容量に、ACポートとUSB-Cポートを各3基、USB-Aとシガーソケットを各1基搭載。合計8ポートにより最大8台の機器を同時に給電できます。AC出力は最大300W（瞬間最大600W）で、停電時にはテレビや電気毛布などへの給電も想定。

③ ストラップ付き小型筐体と満充電保管対応の防災向き設計

底面積は約16cm四方、重量は約4.1kgとコンパクト。付属ストラップにより両手を空けたまま持ち運べるため、避難時や荷物の多い場面でも扱いやすい設計です。さらに100%満充電での保管が可能で、主電源をオフにすることで自然放電を抑制。玄関や寝室、車内に置きっぱなしでも備えとして成立するポータブル電源です。

お買い得価格で手に入る！

Anker Solix C300は、288Whという扱いやすい容量に、AC300W出力、USB-C140W、8ポート同時給電を搭載しながら、約16cm四方級のコンパクト設計。さらに1.1時間満充電と満充電保管対応で、防災・停電対策の“置いておける電源”として完成度が高い1台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。